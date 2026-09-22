التضامن: تنظيم حفل الزفاف الجماعي للنسخة الثانية لمبادرة فرحة مصر بالنصف الأول من ديسمبر

قال الدكتور أحمد عبد الرحمن، وكيل وزارة التضامن الاجتماعي ورئيس الإدارة المركزية للحماية الاجتماعية، إن النسخة الثانية من مبادرة «فرحة مصر» لدعم الشباب المقبلين على الزواج تستهدف 8 آلاف مستفيد.

وأضاف عبد الرحمن، في تصريحات لبرنامج «الحياة اليوم»، على قناة «الحياة»، مساء الاثنين، أن حفل الزفاف الجماعي للمعنيين بالمبادرة سيُقام خلال النصف الأول من ديسمبر المقبل، بدلًا من مايو 2027، وذلك بقرار من الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، وتحت رعاية السيدة انتصار السيسي، قرينة رئيس الجمهورية.

ووجه عبد الرحمن، رسالة للشباب المقبلين على الزواج، قائلًا: «هذه المبادرة تنفذها الدولة المصرية وليس هناك أي جهة فرعية أخرى، ولا داعٍ للإحراج من الاستفادة منها».

وأشار إلى أن التقدم للمبادرة يتم عبر استيفاء البيانات المطلوبة على الموقع الإلكتروني لـ«فرحة مصر»، نافيًا وجود أي وسطاء أو سماسرة للتسجيل بها.

وأوضح أن البيانات تتضمن تسجيل اسم المتقدم ورقمه القومي، ورقم الهاتف الذي يُرسل له رمز تحقق، بالإضافة إلى إدخال بيانات الزوج.

ولفت إلى أن المبادرة موجهة للشباب من الأسر الأولى بالرعاية، والمستفيدين من برامج تكافل وكرامة، وذوي الإعاقة، وخريجي دور رعاية الأيتام والأسر الكافلة.

واستعرض بعض شروط الانضمام للمبادرة، ومنها عقد القران أو نصف الإكليل، وأن يكون الطرفان مصريي الجنسية وفي السن القانونية للزواج، مع الإقرار بحضور برنامج مودة، وحفل الزواج الجماعي.

وتطرق إلى برنامج مودة، الذي يهدف لتأهيل الشباب المقبل على الزواج، ويقدمه مجموعة من الخبراء النفسيين والاجتماعيين ورجال الدين، لافتًا إلى سماحهم بحضور الأسرة كاملة والحموات لتوعيتهم بالتوقيت المناسب لتقديم النصح للزوجين.

وذكر أن باحثي الوزارة يفحصون الطلبات المقدمة للتأكد من مصداقيتها ومن جدية المتقدمين، مضيفًا أن النسخة الأولى من المبادرة وفّرت قسائم إلكترونية للمتقدمين تُفعّل بمجرد حضور حفل الزفاف الجماعي، بقيمة وصلت إلى 60 ألف جنيه مخصصة لشراء الأجهزة الكهربائية من متاجر معتمدة، بهدف حماية كرامة المتقدمين.