قال الإعلامي عمرو أديب إن الجميع يدرك وجود أزمات وتحديات داخلية وخارجية، في ظل ما تشهده المنطقة من تطورات، مؤكدًا أن مصر لديها القدرة على رسم خريطة للتغيير الاقتصادي وإحداث تغيير حقيقي على أرض الواقع.

وأضاف خلال برنامجه «الحكاية» عبر شاشة «mbc مصر»، مساء الاثنين، أن الجانب الأهم يتمثل في طرح حلول للتحديات الراهنة، مشيرًا إلى أن الدولة أثبتت قدرتها على تنفيذ تغييرات كبيرة في عدد من الملفات.

واستشهد أديب بما وصفه بقدرة الدولة على التعامل مع ملفات عدة، من بينها القضاء على العشوائيات وإحداث طفرة في الخدمات الصحية في الصعيد، لكنه أشار في الوقت نفسه إلى أن المواطن لا يرى تغييرًا كافيًا في أوضاعه المعيشية.

ولفت إلى ضرورة تغيير النهج بما يتيح للمواطن رؤية فارق ملموس في حياته اليومية، حتى يشعر بوجود تحسن حقيقي في الأوضاع المعيشية.

وانتقد أديب عدم طرح حلول واضحة للتحديات الراهنة، وعلى رأسها الوضع الاقتصادي، موضحًا أن الحكومة قد تنشغل بملفات متعددة، لكن المواطن يجب أن يكون جزءًا من هذا المسار.

وأكد ضرورة أن يكون للحكومة موقف واضح إزاء ارتفاع الأسعار، مستشهدًا بارتفاع أسعار الزيت خلال الأيام الماضية عقب ارتفاع سعر الدولار، ومتسائلًا عما إذا كانت الأسعار ستتراجع مع انخفاض الدولار حاليًا.

وشدد على ضرورة وجود خطة واضحة تتضمن بنودًا محددة، حتى وإن اقتصرت على 10 نقاط، توضح خطوات تدخل الدولة لمعالجة التحديات الاقتصادية، مؤكدًا أن الحديث المستمر عن تحقيق إنجازات في قطاعات مختلفة لن يلغي معاناة المواطن.

وأكد أن مصر لا تزال قادرة على تحقيق المزيد من الإصلاحات في قطاعات عدة، شريطة اتباع خطوات واضحة والعمل على تنفيذها.

واختتم أديب بالتأكيد أن الحكومة، التي تعقد مؤتمرًا للحديث عن الإنجازات، مطالبة أيضًا بوضع خطط واضحة لمعالجة التحديات المختلفة.