رئيس هيئة السكك الحديدية يستعرض خطة ربط الموانئ بالمناطق الصناعية عبر 5 ممرات لوجستية

قال المهندس محمد عامر، رئيس هيئة السكك الحديدية، إن خطوط السكة الحديد تمتد لتصل إلى جميع موانئ مصر ومنها الإسكندرية، والدخيلة، وبورسعيد، ودمياط، موضحا أن ممر اللوجيستي "القاهرة / الإسكندرية" اللوجستي يربط ميناء الإسكندرية بالميناء الجاف في 6 أكتوبر، ويمر بالمنطقة اللوجستية بمدينة السادات، إلى جانب ربط برج العرب بما تضمه من منطقة صناعية وميناء جاف.

وأضاف خلال برنامج "مساء دي إم سي" مع الإعلامية دينا الوكيل، المذاع عبر "دي إم سي" مساء الإثنين، أن مدينة السادات شهدت تشييد خط "كفر داود - السادات" الذي يعد "أول خط ينفذ منذ نحو 50 عاما".

وأشار إلى بدء تنفيذ مشروع ازدواج الخط بين بشتيل ومحطة الاتحاد، وإنشاء خط جديد يربط "بني سلامة" بمدينة 6 أكتوبر، بحيث يخرج القطار من ميناء الإسكندرية إلى الميناء الجاف في مدينة 6 أكتوبر.

ولفت إلى أن الهدف تحقيق التكامل بين شبكتي القطار السريع وقطارات الديزل، لربط كل لمناطق الصناعية والموانئ الجافة.

وأشار إلى ربط ممر "السخنة / الإسكندرية" بالقطار السريع، لافتا إلى استمرار العمل في مد خط سكة حديد يربط الميناء الجاف بالعاشر من رمضان مع الروبيكي للاتصال بخط السويس وخدمة حركة الإنتاج الصناعي الكبيرة بالعاشر من رمضان.

ونوه إلى الأهمية الاستراتيجية لممر "العريش / طابا" بعد افتتاح خط "الفردان / بئر العبد"، لافتا إلى مد وصلة سكة حديد إلى ميناء شرق بورسعيد الذي يخدم خط "ميرسك" الملاحي العالمي إلى جانب خط "CMA CGM" بمحطة تحيا مصر.

وأكد انتظام تسيير قطار يومي لميرسك بدلا من قطار أسبوعي، موضحا أن ميناء العين السخنة مزودة بمسارات لقطارات الديزل والقطار السريع لخدمة صناعات الأسمنت والرخام بسيناء والربط بين طابا على البحر الأحمر والعريش على البحر المتوسط.

ولفت إلى استمرار العمل بممر "طنطا / المنصورة / دمياط" لتنفيذ ازدواج للخط من المنصورة إلى دمياط بطول 69 كيلومترا، وتحديث نظم الإشارات من طنطا للمنصورة لخدمة المنطقة اللوجستية بطنطا وصناعات المحلة وميناء دمياط.

ونوه أن ميناء جرجوب "يكاد يكون ينتهى من الإنشاء"، لافتا إلى الممر الخامس "جرجوب / السلوم" يتضمن توصيل خط السكة الحديد من محطة "سملا" المربوطة بميناء الإسكندرية إلى جرجوب، وصولا إلى مدينة السلوم لدعم المنطقة اللوجستية الجاري إنشاؤها هناك.