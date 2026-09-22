وزارة البترول: السيطرة على حريق محدود بشركة الإسكندرية للبترول دون إصابات

أعلنت وزارة البترول والثروة المعدنية أنه أثناء تشغيل إحدى وحدات الإنتاج بشركة الإسكندرية للبترول، مساء أمس الاثنين، حدث تسرب من الجزء العلوي لأحد أبراج التقطير، ما أدى إلى نشوب حريق محدود في موقع التسرب.

وفور حدوث الواقعة، تم إيقاف الوحدة على الفور، والدفع بـ3 سيارات إطفاء من داخل الشركة للتعامل مع الحريق، حيث تمت السيطرة عليه بالكامل خلال نحو 15 دقيقة، كما تم الانتهاء من أعمال التبريد وتأمين الموقع.

وأكدت الوزارة عدم وقوع أي إصابات، مشيرة إلى أنه جارٍ اتخاذ الإجراءات الفنية اللازمة للوقوف على أسباب الواقعة، وإجراء أعمال الفحص والتأكد من سلامة مكونات الوحدة، تمهيدًا لإعادة تشغيلها وفقًا لاشتراطات السلامة والصحة المهنية.

وأوضحت الوزارة أن الواقعة لم تؤثر على أعمال الشركة أو انتظام أنشطتها التشغيلية.