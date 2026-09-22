قال الفنان محمد ممدوح، إنه لم يُفكر في تأليف عمل لنفسه، لرغبته في التفرغ للتمثيل، ولاعتراضه على مبدأ «المصنع»، مضيفًا: «إيه الممتع لما أعمل لنفسي عمل؟».

وأضاف خلال لقائه ببرنامج «واحد من الناس»، الذي يقدمه الإعلامي عمرو الليثي عبر قناة «الحياة»، مساء الإثنين: «أنا عاوز اتفرغ للتمثيل، وببقى متضايق عندما اتدخل في حاجة لها علاقة بورق جاي لي».

ولفت إلى صداقته مع عدد من المؤلفين، ومنهم مصطفى صقر، وتامر حبيب، و محمد عز الدين، كاشفًا عن تعاونه مع الأخير في تطوير فكرة عمل فني جديد، معلقًا: «محتاجة تستوي وهتاخد وقت».

وأوضح الصداقة الشخصية التي تجعمه ببعض العاملين في الوسط الفني، ومنهم المؤلف تامر حبيب، والفنانين تامر نبيل، وآسر ياسين، ومحمد شاهين، وغيرهم، معلقًا: «في ناس ممكن منتكلمش كتير بس لما نتكلم المكالمة تحس إن إحنا كنا مع بعض إمبارح».

ورأى أن الفنان يجب عليه تنويع مصادر دخله، وذلك تعليقًا على افتتاح الفنان آسر ياسين لمطعم، ومضيفًا أنه يبحث حاليًا عن فكرة مميزة لتنفيذ مشروع، قائلًا:«مش عاوز أعمل حاجة وخلاص».