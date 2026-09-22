قال اللواء حسام مصطفى، مساعد وزير النقل للطرق والكباري، إن مشروعات محاور النيل تعد من أهم مشروعات وزارة النقل، لافتا إلى صدور توجيهات من الرئيس عبد الفتاح السيسي والفريق كامل الوزير وزير النقل بخفض المسافة البينية بين محاور النيل وبعضها إلى 25 كيلومترا بعدما كانت تصل أحيانا إلى 100 كيلومتر.

وأضاف خلال برنامج "مساء دي إم سي" مع الإعلامية دينا الوكيل، المذاع عبر "دي إم سي" مساء الإثنين، أن العبور بين الشرق والغرب كان يفرض على المواطنين استخدام المعديات النهرية أو قطع مسافة 100 كيلومتر للوصول إلى نقطة العبور المقابلة.

وأشار إلى أن فترة ما قبل عام 2014 شهدت وجود 38 كوبري على النيل لا يمكن وصفها بالمحاور، مؤكدا أن فكرة "المحور" تقوم على الربط بين كل الطرق شرق النيل وطرق غرب النيل، لتتحول إلى "شرايين تنمية" تفتح مجالات جديدة للتوسع العمراني والزراعي والصناعي.

وأشاد بالأثر الإيجابي لتلك المحاور، على طريق الصعيد الصحراوي الغربي، لافتا إلى أن ربطه بالمحاور شجع المواطنين على الخروج واستصلاح الأراضي والتعمير ووفر فرص عمل ضخمة جدًا وانعكس بشكل إيجابي على أهالي الصعيد.

وتابع قائلا: "الموضوع مش موضوع إن احنا بنعمل طرق وخلاص، لا، هي أكيد لها أثر إيجابي على الناس، وفرص عمل زادت، والناس بتزيد فبالتالي لازم نتوسع في هذا الموضوع".

ولفت إلى إجمالي عدد محاور النيل المخطط لها 35 محورا جديدا إلى جانب الـ 38 المحور السابقة، أنجز منها 19 محورا، وتتواصل الأعمال في حوالي 16 محورا تشمل 7 محاور جاري تنفيذها الآن.

وكشف عن قرب افتتاح محور "دراو" بمحافظة أسوان ويليه محور "أبو تيج" بمحافظة أسيوط، مشيرا إلى أن محافظات الصعيد نالت النصيب الأكبر من شبكة محاور النيل.