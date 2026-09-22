قال اللواء حسام مصطفى، مساعد وزير النقل للطرق والكباري، إن الهدف من مشروعات الكباري إما حل التقاطعات والمشكلات المرورية أو إنشاء كباري المزلقانات بوصفها الأكثر خطورة

وأضاق خلال برنامج "مساء دي إم سي" مع الإعلامية دينا الوكيل، المذاع عبر "دي إم سي" مساء الإثنين: "حل التقاطعات المرورية نشعر به جميعا كمواطنين كيف فرق في حل مشكلة مرورية، وفرق في زمن الرحلة، ووفر للدولة حجما كبيرا جدا من الوقود الذي كان يُهدر في التوقف قبل إنشاء الكباري".

وأوضح أن الوزارة خططت لإنشاء حوالي 1000 كوبري، نُفذ منها حوالي 945 كوبري ويجري استكمال المتبقي منها.

وأضاف أن هيئة الطرق تنفذ كباري مزلقانات بالتنسيق مع السكك الحديدية، مشيرا إلى تنفيذ 13 كوبري يجري الانتهاء منها حاليا، وسبق تنفيذ 41 كوبري، مع وجود خطة طموحة لإلغاء المزلقانات وتحويلها إلى كباري علوية لحل الأزمة المرورية، ومنع الحوادث التي قد تنتج عن وجود المزلقانات.

وأشار إلى أهمية مشروع تطوير الطريق الدائري الذي يمر بالمحافظات الثلاث الأعلى كثافة سكانية القاهرة والجيزة والقليوبية، موضحا أن مشروع التطوير انطلق في عام 2020 وشمل المسافة من الطريق الزراعي حتى طريق الواحات ووصلة طريق الإسكندرية الصحراوي.

ولفت إلى توسعة الطريق من 4 حارات إلى 8 حارات، فضلا عن الطريق الداعم، مشيرا إلى أن الطريق كان قد "وصل إلى مرحلة صعبة والناس كانت تئن منها، وقابلنا فيها تحديات كثيرة تغلبنا عليها".

وأشار إلى أن العمل يجري حاليا في القطاع المتبقي من الطريق الزراعي إلى الطريق الصحراوي، مؤكدا استمرار العمل الإنشائي في كوبري النيل بمنطقة المنيب أعلى النيل.