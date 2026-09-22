مقتل شخصين وفقدان 4 جراء إعصار دوجوان في اليابان

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

لقي شخصان على الأقل حتفهما في اليابان، بعدما تسبب إعصار دوجوان في هطول أمطار غزيرة وحدوث فيضانات وانهيارات أرضية في مناطق حول طوكيو، حسبما ذكرت وسائل إعلام محلية.

وقالت هيئة الإذاعة والتلفزيون اليابانية العامة إن أربعة أشخاص ما زالوا في عداد المفقودين في منطقة طوكيو الكبرى.

وعلى الرغم من عودة الطقس المشمس إلى العديد من المناطق، لا تزال التربة مشبعة بالمياه بعد الأمطار الغزيرة، ما يزيد من خطر حدوث المزيد من الانهيارات الأرضية.

وتسبب الإعصار، وهو الخامس والعشرون خلال الموسم، في حدوث انهيارات أرضية وفيضانات في مقاطعتي تشيبا وكاناجاوا، المتاخمتين لطوكيو.

وفي تشيبا، توفي رجل في المستشفى بعدما دفنت حفارته جراء انهيار أرضي، حسبما ذكرت وسائل إعلام محلية.

وفي كاناجاوا، لقيت امرأة حتفها عندما ضرب انهيار أرضي منزلها وتدفقت الوحول إلى داخله.

وتضررت عشرات المنازل في تشيبا وكاناجاوا، وكذلك في مقاطعة إيباراكي. كما غمرت المياه الطرق، في حين تعطلت خدمات السكك الحديدية والرحلات الجوية المحلية مؤقتا.

ومر الإعصار بمحاذاة أجزاء من الساحل الشرقي لليابان قبل أن يتحرك شمال شرق البلاد فوق البحر.