إسقاط مشروط لتهم بحق 5 متظاهرين مؤيدين للفلسطينيين بجامعة أمريكية

قال ممثلو الادعاء يوم الإثنين إن التهم الموجهة إلى خمسة متظاهرين مؤيدين للفلسطينيين، انتهت محاكمتهم في وقت سابق من هذا العام دون التوصل إلى حكم في قضية تتعلق باحتجاج نظم في جامعة ستانفورد الأمريكية عام 2024، ستُسقط إذا أتموا خدمة مجتمعية ودفعوا تعويضات.

وكان المتهمون، وهم طالب حالي وأربعة طلاب سابقين في جامعة ستانفورد، من بين آلاف المتظاهرين الذين أُلقي القبض عليهم في جامعات في أنحاء الولايات المتحدة عام 2024 خلال احتجاجات على الحرب بين إسرائيل وحماس. وأُسقطت معظم التهم الجنائية، لكن طلاب ستانفورد خضعوا للمحاكمة في مقاطعة سانتا كلارا.

وواجه المتهمون الخمسة اتهامات بارتكاب جنايات تشمل التخريب والتآمر للتعدي على ممتلكات الغير، بعدما تحصن متظاهرون داخل المكاتب التنفيذية لرئيس الجامعة ونائب الرئيس للشؤون الأكاديمية لعدة ساعات في 5 يونيو 2024.

وفي فبراير أعلن قاض بطلان المحاكمة بعدما عجز المحلفون عن التوصل إلى حكم.

وكان المدعي العام بمقاطعة سانتا كلارا، جيف روزن، قد قال إنه يعتزم السعي لإجراء محاكمة جديدة، لكن محاميي الدفاع نجحوا في الدفع بضرورة تنحيه ومكتبه عن القضية. واستندوا في ذلك إلى مخاوف من بينها تصريحات أدلى بها روزن، وجمع تبرعات لحملته الانتخابية لإعادة انتخابه، ربطت الملاحقة القضائية بمكافحة معاداة السامية.

وأصدرت قاضية المحكمة العليا في مقاطعة سانتا كلارا، كيلي بول، قرارا في مايو بتنحية روزن، وأمرت مكتب المدعي العام للولاية بتولي القضية.