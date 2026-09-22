مقتنيات بريجيت باردو تحقق نحو مليون يورو في مزاد بباريس

حققت المقتنيات الشخصية لنجمة السينما الفرنسية الراحلة بريجيت باردو نحو مليون يورو (15ر1 مليون دولار) في مزاد أقيم في باريس الإثنين.

وقالت دار "ميلون" للمزادات إن أكثر من 280 قطعة من مقتنيات باردو بيعت مقابل إجمالي بلغ 953 ألفا و531 يورو، بما في ذلك الرسوم. ووجدت جميع القطع مشترين.

واستمر المزاد، الذي أقيم في فندق "دروو" للمزادات، نحو تسع ساعات. وكان حوالي 15 ألف شخص قد زاروا دار المزادات خلال الأيام الستة التي سبقت المزاد لمشاهدة المقتنيات الشخصية للممثلة التي توفيت عام 2025.

وشملت القطع تذكارات شخصية من ممتلكات باردو في سان تروبيه، "لا مادراج" و"لا جاريج"، بالإضافة إلى مقتنيات من شقتها في باريس.

ومن بين القطع التي بيعت آلة كاتبة من طراز "أوليفيتي" كتبت باردو عليها الجزء الثاني من مذكراتها، وأحذية باليه من "ريبيتو" وصور شخصية وألعاب محشوة، والعديد من الأغراض اليومية الصغيرة.

وتراوحت الأسعار التقديرية للقطع بين 20 و10 آلاف يورو، فيما قُدّرت قيمة معظم القطع بأقل من 100 يورو. وستذهب حصيلة المزاد إلى مؤسسة بريجيت باردو لرعاية الحيوانات وإلى ابنها الوحيد نيكولا جاك شارييه.

وتوفيت باردو، التي حققت شهرة عالمية من خلال أفلام من بينها "وخلق الله المرأة"، في 28 ديسمبر/كانون الأول 2025 عن عمر ناهز 91 عاما. واعتزلت التمثيل في منتصف سبعينيات القرن الماضي، وكرست نفسها لرعاية الحيوانات، وأسست مؤسسة بريجيت باردو عام 1986.