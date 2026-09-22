محمد ممدوح: أجسد في فيلم حتة مني دورا مستوحى من شخصية مصرية حقيقية

قال الفنان محمد ممدوح، إنه يُشارك حاليًا في فيلم «حتة مني» للمؤلف أحمد عماد، من إخراج مريم أحمدي، وإنتاج شركة سي سينما، رافضًا الكشف عن تفاصيل الشخصية التي يُقدمها.

وأشاد خلال لقائه ببرنامج «واحد من الناس»، الذي يقدمه الإعلامي الدكتور عمرو الليثي عبر قناة «الحياة»، مساء الإثنين، بمخرجة العمل مريم أحمدي، والتي يعمل معها لأول مرة، قائلًا: «مريم مخرجة خطيرة وخيالها شغال طول الوقت».

وأضاف ممدوح، أن الشخصية التي يُقدمها مستوحاة من شخصية مصرية حقيقية، مشيدًا بسيناريو العمل للمؤلف أحمد عماد، وبرؤية المُخرجة ، وتميز المنتجين.

ومازح الإعلامي عمرو الليثي، الفنان محمد ممدوح بشأن الشخصية التي يُقدمها في العمل، قائلًا: «بص في عينيا، أنت عامل دور أب بيتعرض لأزمة، بس مش هقول أكتر من كدا»، ليجيبه الأخير مازحًا: «طيب متحرقهوش خلاص».