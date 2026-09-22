شعبة المخابز تطالب بمد مهلة الترخيص لعام إضافي: 70% لم يوفقوا أوضاعهم ومنظومة الخصم المباشر عطلتنا

قال خالد فكري رئيس شعبة المخابز بغرفة القاهرة التجارية، إن الشعبة تطالب بمد مهلة ترخيص المخابز عامًا إضافيًا، وذلك لاستكمال الحصول على الموافقات اللازمة، مضيفًا أن نحو 70% من المخابز لم تتقدم بأوراقها للمراكز التكنولوجية أو للوحدات المحلية التابعة لها.

وأوضح خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «ستوديو إكستر»، المذاع عبر قناة «إكسترا نيوز»، مساء الإثنين، أن ترخيص المخبز يتطلب الحصول على موافقات من عدّة جهات، تشمل الدفاع المدني، وأجهزة الأمن، والمرور، وهيئة سلامة الغذاء، والحي، والصحة، والأمن الصناعي، وغيرها، الأمر الذي يستغرق وقتًا طويلًا.

وأكد أن مطالبتهم بمد المهلة لعام إضافي، هي مطالبة عامة لغالبية أصحاب المخابز على مستوى الجمهورية الذين لم يوفقّوا أوضاعهم بعد، وليس في القاهرة وحدها، مضيفًا: «نطالب بالسنة.. علشان تلف تجيب موافقة كل جهة من دول بتاخد لها وقت».

وأشار إلى العمل في هذا القطاع يتطلب وجود مالك المخبز داخله، باعتباره المسئول عن مراقبة الإنتاج، ما يُعطّله عن التوجه للجهات المعنية للحصول على الموافقات اللازمة للترخيص.

وتطرق إلى انشغالهم خلال الفترة الماضية بمنظومة الخصم المباشر، التي وجّهت بها الدولة، وتمثل دورة وعلاقة مالية تربط بين أصحاب المخابز والمطاحن والهيئة العامة للسلع التموينية.

وذكر أن تطبيق هذه المنظومة، زاد من انشغال مالك المخبز، الذي يتوجه للبنك لسحب الأموال المخصصة لشراء الدقيق من المطاحن، معلقًا: «أصبح يوم صاحب المخبز مقسم بين المخابز والبنوك والمطاحن».

ورأى أن تطبيق هذه المنظومة وانشغالهم بها عطّل استكمالهم للإجراءات اللازمة للتراخيص، قائلًا: «محدش فاضي إن هو يجري وراء ورق يخلصه».