 منظمة الصحة العالمية: 680 قتيلا وجريحا جديدا في اليمن خلال أسبوع - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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منظمة الصحة العالمية: 680 قتيلا وجريحا جديدا في اليمن خلال أسبوع

د ب أ
نشر في: الثلاثاء 22 سبتمبر 2026 - 6:32 ص | آخر تحديث: الثلاثاء 22 سبتمبر 2026 - 6:32 ص

  قالت منظمة الصحة العالمية إن 680 شخصا قُتلوا أو أُصيبوا في أنحاء اليمن خلال أسبوع، في ظل استمرار القتال بين جماعة الحوثي والقوات الحكومية المدعومة من السعودية.

وقالت منظمة الصحة العالمية يوم الإثنين في منشور على منصة "إكس" إن 164 شخصا قُتلوا وأُصيب 516 آخرون في الفترة بين 13 و18 سبتمبر  ويرفع ذلك إجمالي عدد القتلى والمصابين منذ 6 أغسطس إلى 3672 شخصا، بينهم 674 قتيلا و2998 مصابا.

وقالت الوكالة التابعة للأمم المتحدة إن محافظة لحج جنوب غربي اليمن تشهد حاليا جبهة قتال نشطة، حيث تم تسجيل 58 حالة وفاة و226 إصابة خلال ستة أيام.


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