حريق غابات هائل يهدد محمية طبيعية قرب بلدة سياحية في كولومبيا

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

اندلع حريق غابات هائل بالقرب من بلدة فيلا دي ليفا السياحية في كولومبيا، وأتى على مئات الهكتارات، حسبما قالت السلطات.

وقالت الوكالة الوطنية الكولومبية لإدارة الكوارث يوم الإثنين إن نحو 290 هكتارا تضررت جراء الحريق.

وجرى إجلاء عدد من السكان، إلى جانب نزلاء فندقين، كإجراء احترازي. ولم ترد تقارير عن وقوع وفيات أو إصابات خطيرة.

وذكرت إذاعة "بلو راديو" أن 37 شخصا تلقوا العلاج الطبي، معظمهم من أفراد فرق الطوارئ.

ويعمل أكثر من 400 من أفراد فرق الطوارئ والمتطوعين على السيطرة على الحريق.

وقال حاكم إقليم بوياكا، كارلوس أمايا، لإذاعة "كاراكول" إن هناك أيضا خطرا كبيرا من تعرض محمية إيجواكي الطبيعية، وهي واحدة من أهم المحميات في كولومبيا للحياة البرية والنباتات، لأضرار لا يمكن إصلاحها.

وأعلنت فيلا دي ليفا حالة الكارثة بسبب الحريق.