وفاة عامل في حادث داخل إحدى ألعاب مهرجان أكتوبر بميونخ

توفي عامل في إحدى ألعاب "مهرجان أكتوبر" في ميونخ متأثرا بإصابات خطيرة أصيب بها في حادث، حسبما قالت الشرطة في وقت مبكر من صباح اليوم الثلاثاء.

وتحقق السلطات في ملابسات حادث العمل المشتبه به، الذي وقع مساء الإثنين. وقالت الشرطة إن الركاب لم يكونوا في أي وقت معرضين للخطر.

ووقع الحادث في مقصورة للسقوط الحر، حيث يُرفع الركاب إلى ارتفاعات شاهقة قبل أن تهبط المقصورة بسرعة.

وقالت الشرطة إن العامل كان على ما يبدو في منطقة لم يكن ينبغي أن يكون موجودا فيها، قبل أن تصطدم به اللعبة، وربما تسببت في سحقه.

وتم إنعاش الرجل/52 عاما/ في موقع الحادث، ونقله إلى المستشفى مصابا بجروح تهدد حياته، لكنه توفي لاحقا.

وقدم فريق للتدخل في الأزمات الدعم لشهود الحادث. وتم تطويق المنطقة المحيطة باللعبة خلال عملية الاستجابة الطارئة واسعة النطاق.

وبدأت النسخة الـ191 من "مهرجان أكتوبر" يوم السبت، وتستمر حتى 4 أكتوبر ويحضر أكثر من 6 ملايين شخص مهرجان البيرة الشهير عالميا كل عام.

وينتشر نحو 600 شرطي ومئات من أفراد الأمن في أنحاء المهرجان.