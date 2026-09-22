قال الفنان محمد ممدوح، إنه يتمنى عودة السينما إلى تقديم أعمال عن شخصيات حقيقية، مثل فيلمي «سواق الأتوبيس»، و«البريء»، وأن تتناول الحرف اليدوية التي بدأت بالاندثار.

وأضاف خلال لقائه ببرنامج «واحد من الناس»، الذي يقدمه الإعلامي عمرو الليثي عبر قناة «الحياة»، مساء الإثنين: «نفسي نرجع نعمل شخصيات حقيقية، حاجة زي سواق الأتوبيس، نفسي نرجع نتلكم عن البني آدمين، نفسي أتكلم عن الناس بتوع الحرف اللي اندثرت واختفت واللي كنا مبهرين فيها».

وأرجع أسباب عدم تقديم هذه النوعية من الأفلام، إلى عزوف المؤلفين عنها، وإلى الاتجاه السائد في السينما بأن «الناس عاوزة تضحك».

وأكمل:« لا أريد أن أتهم المؤلفين بس لا الناس مستسهلة، وأعتقد أن هذا اتجاه وأن الأعمال التي تُنفذ هي من نوع واحد».