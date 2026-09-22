قال طارق حسانين، رئيس غرفة صناعة الحبوب باتحاد الصناعات، إن مصر ليست بمعزل عن الأحداث العالمية، ولكن الدولة تمتلك رصيدًا من القمح يكفي احتياجاتها لمدة 7 أشهر، خاصة القمح المستخدم في إنتاج الخبز البلدي، مؤكدًا عدم وجود مشكلة فيما يتعلق بالقمح المستخدم في إنتاج الخبز البلدي الذي يعتمد عليه نحو 70 مليون مواطن مصري.

وأضاف "حسانين" عبر برنامج "الصورة مع لميس الحديدي" على قناة النهار، أمس الاثنين، أن المشكلة الحالية تتعلق بالقمح المستورد المخصص لإنتاج الخبز الفينو والسياحي، موضحًا أن الكميات القادمة أصبحت محدودة بسبب الحرب بين روسيا وأوكرانيا، إلى جانب استهداف موانئ التصدير.

ولفت إلى أنهم كغرفة أرسلوا مذكرة إلى الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية للتدخل، لأن الكميات القليلة التي تصل من القمح المستورد ستؤدي إلى ارتفاع الأسعار.

ورأى أن تدخل الدولة بكميات محدودة من القمح يمكن أن يسهم في تهدئة السوق، حتى لو 500 طن لكل مطحن أسبوعيًا، فإن الأوضاع ستتحسن قليلًا، خاصة مع دخول المدارس وزيادة الطلب على العيش الفينو.

وتوقع اتخاذ إجراء خلال الأسبوع الحالي لطرح كميات من القمح على المطاحن الخاصة المنتجة للعيش الفينو، موضحًا أن هذا التدخل سيكون إجراءً مؤقتًا لحين انتهاء الحرب، مضيفًا أن أسعار العيش السياحي قد تشهد زيادات لا تقل عن 20%.