أرجع الفنان محمد ممدوح، سبب تعرضه للإغماء في أحد مواقع التصوير إلى ضغط العمل، وليس لاتباعه حمية غذائية تعتمد على المياه «رجيم الماء».

وأضاف خلال لقائه ببرنامج «واحد من الناس»، الذي يقدمه الإعلامي عمرو الليثي عبر قناة «الحياة»، مساء الإثنين، أنه تعرض للإغماء حينها، جاء نتيجة لمشاركته في 3 أعمال بالوقت ذاته، وهي «بنك الحظ»، و«الخلية»، و«بشتري راجل»، مشيرًا إلى أن آخر أيام التصوير كان يوم زفافه.

وأشار إلى أنه اتبع «رجيم الماء» بعد 3 سنوات من واقعة إغمائه، واصفًا تلك الفترة بأنها:«كانت أحلى وأهم لحظات حياتي صحيًا في الصيام».

وقال إن أجرى بعض الفحوصات الطبية أثناء تواجه في أمريكا سابقًا، والتي كشفت عن احتباس نحو 17 لتر من المياه داخل جسده، ما يوازني نحو 15 كيلوجرام، مضيفًا أن «رجيم الماء» ليس حمية غذائية بالمعنى المتعارف عليه، وأنه أقرب لنظام يُخلص الجسم من السموم والسوائل المحبوسة «ديتوكس».

واستشهد بقوله تعالى « وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ»، موضحًا أن الدراسات العلمية أثبتت قدرة الإنسان على الحياة دون طعام لفترات طويلة في حال حافظ على شرب المياه، ولافتًا إلى «كمية الصحة والأمراض التي تختفي لما تشرب مياه بس»