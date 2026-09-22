مساعد وزير الخارجية: وصول السفينة المستهدفة في روسيا إلى تركيا اليوم ونقل جثمان القبطان لمصر في أسرع وقت

قدم السفير حداد الجوهري، مساعد وزير الخارجية للشئون القنصلية والمصريين بالخارج، خالص العزاء لأسرة القبطان الراحل سعيد عبد العزيز سلامة، عقب حادث القصف الذي تعرضت له السفينة "إم في نوران" في روسيا، مؤكدا أن الخارجية تعمل على إعادة الجثمان إلى مصر في أقرب وقت.

وقال خلال تصريحات تلفزيونية عبر "إكسترا نيوز" إن السفينة "إم في نوران" المملوكة لشركة مصرية تعرضت للقصف بمسيرات في أحد الموانئ جنوب غرب روسيا يوم 13 سبتمبر، مشيرا إلى أنها كانت تحمل شحنة تجارية من روسيا في طريقها لتركيا

وأضاف أن القصف استهدف كابينة القيادة وأسفر عن وفاة القبطان، لافتا إلى إنقاذ البحارة المصريين الثمانية وعودتهم لمصر بعد تعرض بعضهم لإصابات بسيطة.

وأوضح أن الجانب الروسي أخطر مصر في وقت سابق بصعوبة الصعود للسفينة لوجودها في منطقة عمليات عسكرية، مشيرا إلى أن مالك السفينة بالتنسيق مع الجانب الروسي تمكن من سحبها باتجاه أحد الموانئ في تركيا والمقرر أن تصلها الثلاثاء لإجراء أعمال الإصلاح.

ونوه إلى صعود طاقم بحارة نجح في حفظ جثمان القبطان على متنها، مؤكدا صدور تعليمات للقنصلية المصرية في إسطنبول والسفارة في أنقرة للتعامل الفوري مع الجثمان وسرعة نقله إلى مصر بمجرد وصول المركب إلى تركيا.

وأكد استمرار التواصل اليومي مع شقيق وأسرة القبطان المتوفى ومالك السفينة لإحاطتهم بالتطورات أولا بأول، مشيرا إلى أن إجراءات نقل أي متوفى على متن سفينة بالخارج تستلزم استخراج الشهادة الطبية وفحص الجثمان وصدور تصريح الدفن من النيابة العامة، لتباشر القنصلية دورها في شحن ونقل الجثمان إلى مصر على أول رحلة طيران.