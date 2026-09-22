قال المهندس محمد عامر، رئيس هيئة السكك الحديدية، إن خطة تطوير المرفق شملت "إعادة الهيكلة الإدارية والمالية"، لافتا إلى تعديل قانون إنشاء الهيئة ليسمح لها بعقد شراكات مع شركات مصرية وأجنبية، إلى جانب إمكانية إبرام عقود إدارة وتشغيل.

ولفت خلال برنامج "مساء دي إم سي" مع الإعلامية دينا الوكيل، المذاع عبر "دي إم سي" مساء الإثنين، إلى إسناد" إدارة وتشغيل قطاع نقل البضائع" لشركة "الغرابلي" بعدما كان يسجل خسائر.

وأشار إلى بدء "جني ثمار" الإدارة والتشغيل بتحقيق نقل 8 ملايين طن بضائع خلال العام المالي 2025-2026 صعودا من 3 ملايين طن في السابق، مؤكدا أن الوزارة تستهدف الوصول لنقل 25 مليون طن بحلول عام 2030 وفقا للمخطط.

ونوه إلى إسناد تشغيل وإدارة قطارات النوم لشركة "أبيلا" واليت أدت إلى تحقيق "طفرة كبيرة" في مستوى الأداء للركاب المصريين والأجانب وزيادة إيرادات الشركة، فضلا عن إبرام شراكة مع شركة "كولواي" الإسبانية لتطوير قطارات النوم.

ولفت إلى عقد شراكة مع "فويست ألبين إيجيبت" لتكنولوجيا التحويلات، لتصنيع مفاتيح السكك الحديدية محليا لكل المشروعات، مشيرا إلى التعاقد على تصنيع مفاتيح الخط الثاني للقطار السريع داخل الشركة لوقف الاستيراد تماما.

وتابع: "البنية الأساسية في السكة الحديد لم نعد نستورد أي شيء منها، كل شيء يُصنع داخل مصر، الفلنكات في الشركة القابضة للطرق والكباري، والقضبان في شركة السويس للصلب، لم نعد نستورد أي شيء، وأوقفنا تآكل النقد الأجنبي في الاستيراد".

وأضاف أن الهيئة عقد شراكة مع شركة "أرسينالي" الإيطالية لتوريد "قطار فاخر" يعمل كـ"فندق متحرك " لتنظيم رحلات سياحية بين القاهرة وأسوان على أن تستغرق مدة الرحلة 3 أيام، مؤكدا بدء تشغيله ووصوله خلال عام.