مساعد وزير النقل: بدء تشغيل المرحلة الثانية للأتوبيس الترددي حتى حدائق الأهرام السبت المقبل

قال اللواء حسام مصطفى، مساعد وزير النقل للطرق والكباري، إن مشروع الأتوبيس الترددي الـ BRT يمثل "العمل الأهم على الطريق الدائري"، مشيرا إلى أنها وسيلة نقل خضراء ومستدامة تعمل حافلاتها بالكامل بالكهرباء.

وأضاف خلال برنامج "مساء دي إم سي" مع الإعلامية دينا الوكيل، المذاع عبر "دي إم سي" مساء الإثنين، أنها تتميز بانتظام المواعيد وبزمن تقاطر منتظم حوالي دقيقة ونصف بين كل حافلة وأخرى، بما يمكن الراكب من ضبط أوقات تحركه والوصول في الموعد المحدد.

ولفت إلى أن محطاتها تماما معزولة عن حركة سير السيارات بالطريق الدائري، موضحا أن دخول الراكب وخروجه من المحطة عبر كباري مشاة أو أنفاق أسفل الطريق.

وأشار إلى تخصيص "مواقف سطحية" تخدم المحطات لنقل الركاب بالميكروباص لاستقلال الـ BRT، فضلا عن إتاحة أماكن لأصحاب السيارات الخاصة لركن مركباتهم واستخدام الأتوبيس الترددي للانتقال إلى مقار أعمالهم.

وأكد الانتهاء من افتتاح وتشغيل 16 محطة بالمرحلة الأولى تمتد من الطريق الزراعي حتى الجولف، وسط إقبال "ممتاز ومبهر".

ونوه أن السبت المقبل سيشهد بدء تشغيل المرحلة الثانية من محطة الجولف حتى محطة "صن كابيتال" في حدائق الأهرام، كوسيلة سريعة ومنتظمة وراقية وصديقة للبيئة، لافتا إلى استكمال المرحلة الثالثة للمشروع عقب الانتهاء من توسعة القطاع الأخير المتبقي في الطريق الدائري من طريق الإسكندرية الزراعي حتى الطريق الصحراوي.