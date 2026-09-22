نقيب التمريض عن تكريم علي محمد بعد مساعدته مريضًا مسنًا على الصلاة: يستحق ووصل رسالة

قالت الدكتورة كوثر محمود، نقيب عام التمريض، عن تكريمها الممرض علي محمد تقديرًا لموقفه الإنساني مع أحد المرضى المسنين داخل إحدى وحدات الرعاية المركزة، بعدما ساعده على أداء الصلاة، عقب إصرار المريض على أن يكون إمامًا له، إن هناك نماذج كثيرة مثل علي، وهي أحبت أن تكرمه لأنه يستحق، ووصل رسالة لكل طاقم التمريض، وهي تعلم أنهم يمتلكون جانبًا إنسانيًا كبيرًا.

وأضافت "محمود" عبر برنامج "من ماسبيرو" مع الإعلامي أحمد سمير، على القناة الأولى، أمس الاثنين، أنه بعد علمها بوفاة المريض “عم محمد”، قالت: "ربنا جعل عم محمد سببًا في دخول علي كلية التمريض وحصوله على منحة كاملة من جامعة بدر، حتى يكمل تعليمه، لأنه كان حلمًا بالنسبة له ولم يستطع تحقيقه بالمسار العادي".

وتابعت: "كنت أقول لعلي دايمًا ربنا يكتر من أمثالك.. عايزين الحاجات الحلوة دي، ندعم بعض نفسيًا ونراعي بعض”، مضيفة أن 50% من العلاج هو الدعم النفسي للمرضى ولذويهم،

وأكدت أن التمريض المصري مختلف عن غيره في العالم في الجانب الإنساني، لأنه دائمًا ينظر إلى المريض باعتباره “أبوه أو أخوه”، وقد يكون هو نفسه في مكانه يومًا ما، قائلة: “يمكن برة بيمشوا على سيستم أكتر، متبرمجين أكتر، لكن إحنا الدعم النفسي والمعنوي أعلى بكتير”.

وساعد الممرض المريض المسن على الوضوء وتحديد القبلة ليصلي أمامه داخل العناية المركزة قبل وفاته بأيام قليلة، مما لاقى إشادة كبيرة على منصات التواصل الاجتماعي.