رئيس السكة الحديد: مصنع السويس للصلب الثالث في الشرق الأوسط وجنوب أوروبا لإنتاج قضبان القطارات

قال المهندس محمد عامر، رئيس هيئة السكك الحديدية، إن توطين صناعة السكك الحديدية، تتصدر أولويات وزارة النقل، لافتا إلى افتتاح شركة "نيرك" في شرق بورسعيد لتصنيع قطارات السكك الحديدية، إلى جانب افتتاح الرئيس عبد الفتاح السيسي لشركة "السويس للصلب" في عيد العمال الماضي لتصنيع قضبان السكك الحديدية.

ولفت خلال برنامج "مساء دي إم سي" مع الإعلامية دينا الوكيل، المذاع عبر "دي إم سي" مساء الإثنين، إلى أن مصنع "السويس للصلب" يمثل المصنع الثالث في منطقة الشرق الأوسط وجنوب أوروبا في إنتاج قضبان السكك الحديدية بجانب مصنعين فقط في إسبانيا وإيطاليا.

وأشار إلى تصنيع الفلنكات بكامل أنواعها داخل مصر من خلال مصنعي الشركة القابضة في الإسكندرية وقنا، منوها إلى نجاح تصنيع كمر المفاتيح محليا عبر شركة "إندستريال هاوس" التابعة للقطاع الخاص بعدما كان يُستورد من الخارج.

وأضاف أن شركة "سيماف" التابعة للهيئة العربية للتصنيع ضمن كبريات شركات السكك الحديدية، لافتا إلى أن شركة "ترانس بريك" بالشراكة مع السكة الحديد لإنتاج وتصنيع الفرامل بجميع أنواعها لجميع القطارات، فضلا عن الشراكات المبرمة مع شركتي "فويست ألبين" و"كولواي" لدعم منظومة التصنيع المحلي.