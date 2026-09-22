ماكرون: بحثت مع ترامب مبادرات لوقف هجمات أوكرانيا وروسيا على قطاع الطاقة

قال الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، أمس الاثنين، إنه بحث مع ‌الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، مبادرات تهدف إلى التوصل إلى وقف مؤقت للهجمات المرتبطة بقطاع الطاقة بين أوكرانيا ⁠وروسيا.

وفي حديث للصحفيين عقب الاجتماع، ذكر ماكرون أنهما أجريا محادثات "جيدة للغاية" و"بناءة جدا" حول الصراع، واتفقا على ضرورة مساعدة كييف في تعزيز دفاعاتها، بحسب وكالة رويترز للأنباء

وأضاف ماكرون "أجرينا نقاشا مطولا حول أوكرانيا وروسيا، ‌وضرورة ⁠مساعدة أصدقائنا الأوكرانيين بشكل أسرع وأقوى فيما يتعلق بالصواريخ الاعتراضية، لأن هذه هي القضية الأساسية ⁠من وجهة نظر دفاعية".

ودون الخوض في التفاصيل، قال ماكرون إنهما ركزا ⁠على فكرة وقف الضربات على قطاع الطاقة، وهو ⁠موضوع سيتطرق إليه كذلك في لقاء مع الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي.

وفي وقت لاحق من اليوم الثلاثاء، سيلتقي ترامب برئيس الوزراء البريطاني، آندي بيرنام، والرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي ،والرئيسة المؤقتة لفنزويلا، ديلسي رودريجيز، ورئيسة الوزراء الدنماركية، مته فريدريكسن، ورئيس وزراء جرينلاند، ينس فريدريك نيلسن، وممثلين لدول الخليج - الإمارات والسعودية وعمان والبحرين والكويت وقطر.

وفي المساء، قد يلتقي بعشرات القادة الآخرين، وإن كان ذلك لفترة وجيزة، خلال حفل استقبال للقادة، ومن المحتمل أن تضاف اجتماعات أخرى إلى جدول أعماله اليوم الثلاثاء.