شركة بلانيت لابس تبدأ قريبا إنتاج أقمار اصطناعية في برلين

تعتزم شركة "بلانيت لابس" الأمريكية بدء بناء أقمار اصطناعية في ألمانيا اعتبارا من خريف هذا العام.

وقال المدير التنفيذي للشركة في ألمانيا، مارتن بولاك، في تصريحات لوكالة الأنباء الألمانية (د ب أ) في برلين، إن تصنيع الأقمار الاصطناعية واختبارها بالكامل سيجريان في العاصمة الألمانية، مضيفا أن منشأة الإنتاج الجديدة ستكون أول موقع تصنيع متكامل للشركة خارج مقرها في سان فرانسيسكو بالولايات المتحدة.

وقال بولاك، إنه من المقرر الانتهاء من بناء أول قمر اصطناعي في برلين قبل نهاية هذا العام، مضيفا أنه يمكن توسيع منشأة الإنتاج لتصل طاقتها إلى تصنيع ما يصل إلى 60 قمرا اصطناعيا سنويا.

ولم تفصح الشركة عن الحجم الدقيق للاستثمار، لكنها قالت إنها تتوقع أن يكون في نطاق عشرات الملايين. ووفقا لبيانات الشركة، يعمل حاليا نحو 150 موظفا في فرعها في برلين، ومن المقرر زيادة العدد بمقدار 70 موظفا آخر.

وتوفر الأقمار الاصطناعية بيانات عن الطقس وتغير المناخ وكذلك عن المنشآت العسكرية، وتتعلق بعض هذه البيانات بمعلومات حساسة. وتقوم الأقمار الاصطناعية بدور مهم أيضا في الحرب الأوكرانية. وقالت "بلانيت لابس" إن أقمار "بيليكان" الاصطناعية التي من المقرر تصنيعها في برلين توفر صورا عالية الدقة لرصد الأرض.

وردا على أسئلة بشأن احتمال تأثير الحكومة الأمريكية والسلطات الأمريكية على البيانات الحساسة، حاولت بلانيت لابس طمأنة المتعاملين معها. وقال بولاك: "نخدم عملاء حكوميين في جميع أنحاء أوروبا دون صعوبات منذ أكثر من عشرة أعوام... هدفنا هو الحد من حالات الاعتماد (على أطراف خارجية) في المجالات الأكثر أهمية للعملاء الأوروبيين، وتعزيز المرونة التشغيلية والقدرة على التحكم داخل أوروبا".

وأوضح بولاك، أن ذلك يتحقق، من بين أمور أخرى، من خلال تصنيع الأقمار الاصطناعية في برلين، وتشغيل المهام من ألمانيا، ومحطات أرضية أوروبية، وبيانات يتم تخزينها في بنية تحتية سحابية أوروبية. ولم يُجِب بولاك عن تفاصيل متعلقة بإمكانية وصول السلطات الأمريكية إلى البيانات أو تأثيرها عليها.