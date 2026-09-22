وزير خارجية الهند يلتقى بنظرائه من دول أوروبا الوسطى لتعزيز العلاقات التعاونية والدفاعية

التقى وزير الخارجية الهندي سوبرامانيام جايشانكار بنظرائه من دول أوروبا الوسطى؛ لتعزيز العلاقات التعاونية والدفاعية، في الوقت الذي تسعى فيه نيودلهي لتعزيز تواصلها الدبلوماسي في ظل توتر العلاقات مع الولايات المتحدة.

وذكرت وكالة بلومبرج للأنباء، أن وزراء من جمهورية التشيك والمجر وبولندا وسلوفاكيا، الأعضاء في مجموعة فيشجراد "في4" الإقليمية، عقدوا أول اجتماع وزاري مشترك مع الهند على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك أمس الاثنين، وفقا لبيان صادر عن وزارة الخارجية الهندية.

وقال وزير خارجية سلوفاكيا يوراي بلانار إن الدول الأربع تدعم مسعى الهند للحصول على عضوية دائمة في مجلس الأمن الدولي.

وأضاف بلانار في مؤتمر صحفي بعد اللقاء، "اتفقنا جميعا كدول مجموعة "في 4" أن الهند لكونها ضمن الجنوب العالمي وقوة عظمى ناشئة في منطقة المحيطين الهندي-الهادئ، يجب أن تتواجد كعضو دائم في مجلس الأمن الدولي".

وناقش الوزراء التطورات العالمية والإقليمية والأمن والتعاون في المحافل متعددة الأطراف، بما في ذلك إصلاحات المؤسسات العالمية والتحديات التي تواجهها الدول الناشئة.