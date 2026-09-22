تقرير أممي: حكومة نيكاراجوا مسئولة عن وفاة 8 أشخاص على الأقل أثناء احتجازهم منذ عام 2018

قال خبراء من الأمم المتحدة، اليوم الثلاثاء، إن حكومة نيكاراجوا تتحمل مسئولية وفاة 8 أشخاص على الأقل أثناء احتجازهم منذ أن بدأت حملتها لقمع المعارضة وتقويض المؤسسات الديمقراطية في عام 2018.

ويعد التقرير، الذي أصدره فريق الأمم المتحدة المعني بحقوق الإنسان في نيكاراجوا، أحدث إدانة لحكومة الرئيسين المشاركين دانييل أورتيجا وزوجته روزاريو موريلو، التي قمعت المعارضة منذ الاحتجاجات الجماهيرية التي اندلعت في عام 2018، وألغت الانتخابات مؤخرا.

وقال رئيس الفريق، يان-مايكل سيمون، إن "الدولة التي تلجأ إلى الاختفاء القسري وتسمح بوفاة أشخاص أثناء احتجازهم لا تفي بالحد الأدنى من معايير حقوق الإنسان المطلوبة لتحقيق حكم ديمقراطي ذي مصداقية".

وفصل التقرير وجود تناقضات في رواية الحكومة بشأن وفاة زعيم السكان الأصليين من شعب الميسكيتو، بروكلين ريفيرا، أثناء احتجازه، حيث كان مسجونا لمدة 32 شهرا دون أي تواصل يذكر مع عائلته قبل وفاته في مايو الماضي.

وربط البيان الرسمي الصادر عقب الوفاة بينها وبين مضاعفات ناجمة عن إصابة ريفيرا السابقة بفيروس كورونا، وهو أمر لم تذكره البيانات السابقة الصادرة في الأيام التي سبقت وفاته.

ودعا معدو التقرير الحكومة إلى تسليم جثمان ريفيرا لعائلته لدفنه وفقا لتقاليد شعب "ميسكيتو".