النقل: نستهدف تحويل مصر من مجرد محطة لعبور اليخوت إلى وجهة متكاملة وجاذبة لسياحة اليخوت الدولية

- أكثر من 1200 يخت سياحي أجنبي وصلت إلى الموانئ منذ 2022

قال اللواء بحري نهاد شاهين نائب وزير النقل للنقل البحري، إن الموانئ والمراسي المصرية استقبلت منذ إطلاق النافذة الواحدة لليخوت السياحية الأجنبية في سبتمبر 2022 أكثر من 1200 يخت سياحي أجنبي، ذاكرا أن النافذة الواحدة أسهمت في خفض زمن إنهاء إجراءات اليخوت إلى نحو 30 دقيقة مقارنة بنحو 28 إلى 35 يوما في السابق.

وأضاف "شاهين"، في كلمته التي ألقاها نيابة عن وزير النقل، بحسب بيان قطاع النقل البحري اليوم، أن الدولة تعمل على زيادة مدة إقامة اليخوت وتعظيم العائد الاقتصادي من هذا النشاط، وربط المقاصد المصرية بشبكات اليخوت الدولية في البحرين المتوسط والأحمر.

وأوضح نائب الوزير، أن رؤية الدولة المصرية تستهدف تحويل مصر من مجرد محطة لعبور اليخوت إلى وجهة متكاملة وجاذبة لسياحة اليخوت الدولية، مستفيدة من موقعها الاستراتيجي وسواحلها الممتدة على البحرين المتوسط والأحمر وما تمتلكه من مقومات سياحية وبحرية متميزة.

جاء ذلك خلال مشاركة وفد وزارة النقل في فعاليات الدورة السادسة لملتقى موناكو للمراسي الذكية والمستدامة "Monaco Smart & Sustainable Marina Rendezvous"، التي انطلقت بنادي اليخوت بموناكو، بمشاركة نخبة من صناع القرار والمستثمرين ومطوري المراسي والمتخصصين في صناعة اليخوت والسياحة الساحلية المستدامة من مختلف دول العالم، وهو الملتقى الذي يعد منصة دولية تجمع نحو 250 من أبرز المعنيين بقطاعات المراسي واليخوت والسياحة والابتكار.

وضم الوفد المصري اللواء بحري نهاد شاهين، نائب وزير النقل للنقل البحري، واللواء بحري أسامة حسين السيد نجم، نائب رئيس قطاع النقل البحري واللوجستيات لشئون الموانئ، إلى جانب مشاركة السفير طارق دهروج سفير مصر لدى فرنسا، وممثلين عن القطاع الخاص والمطورين المصريين.

وقد خصص برنامج الملتقى جلسة رئيسية تحت عنوان "Egypt: Future Waterfront Destinations – "رؤية مصر لمستقبل الواجهات البحرية " لاستعراض الطموحات المصرية في مجالات سياحة اليخوت والمراسي وتطوير الواجهات البحرية.

كما استعرض الوفد المصري، من خلال عرض تقديمي جهود الدولة في تطوير وتنشيط سياحة اليخوت، وفي مقدمتها إطلاق النافذة الواحدة لليخوت السياحية الأجنبية وتبسيط الإجراءات والتحول الرقمي وتطوير شبكة الموانئ والمراسي، إلى جانب عرض رؤية مصر المستقبلية والفرص الاستثمارية المتاحة في هذا القطاع.