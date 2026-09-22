 نبيل فهمي يبحث مع رئيس وزراء العراق تنسيق الجهود من أجل التهدئة واستعادة الاستقرار بالمنطقة - بوابة الشروق
الثلاثاء 22 سبتمبر 2026 1:09 م القاهرة
أعداد جريدة الشروق
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نبيل فهمي يبحث مع رئيس وزراء العراق تنسيق الجهود من أجل التهدئة واستعادة الاستقرار بالمنطقة

الأمين العام لجامعة الدول العربية نبيل فهمي
الأمين العام لجامعة الدول العربية نبيل فهمي
ليلى محمد
نشر في: الثلاثاء 22 سبتمبر 2026 - 12:48 م | آخر تحديث: الثلاثاء 22 سبتمبر 2026 - 12:48 م

التقى نبيل فهمي، الأمين العام لجامعة الدول العربية، مع علي فالح الزيدي، رئيس مجلس الوزراء العراقي، وذلك على هامش المشاركة في أعمال الشق رفيع المستوى من الدورة (81) للجمعية العامة للأمم المتحدة بنيويورك.

وتم خلال اللقاء مناقشة التطورات المتسارعة التي تشهدها المنطقة، وسبل تنسيق الجهود في سبيل الوصول إلى التهدئة واستعادة الأمن والاستقرار في المنطقة.

وأكد فهمي على مكانة العراق المتميزة داخل منظومة العمل العربي المشترك، مشيرًا إلى الحرص على التشاور والتنسيق الوثيق مع العراق، بما يعزز من فعالية الجامعة العربية وقدرتها على خدمة المصالح العربية المشتركة.

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