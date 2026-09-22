ضبط 31 ألف نسخة كتاب دراسي مطبوع دون ترخيص في الجيزة

تمكنت مباحث المصنفات من ضبط 31 ألف نسخة كتاب دراسي وأغلفة كتب مطبوعة دون تفويض داخل مطبعة غير مرخصة بالجيزة.

وذكرت وزارة الداخلية في بيان اليوم أن معلومات وتحريات الإدارة العامة لمباحث المصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية أكدت طباعة وبيع مالك مطبعة بدون ترخيص بمنطقة الطالبية بالجيزة، العديد من الكتب وأغلفة الكتب الدراسية الخارجية جاهزة وتحت التجهيز لمختلف المواد والسنوات الدراسية بدون تصريح أو تفويض من الجهات المختصة بالمخالفة لقانون حماية حقوق الملكية الفكرية.

وأضافت الوزارة أنه عقب تقنين الإجراءات تم استهداف المطبعة المشار إليها، وضبط المدير المسئول عنها، وضُبط بحوزته أكثر من 31 ألف نسخة كتاب دراسى خارجى جاهز وتحت التجهيز وأغلفة كتب بدون الحصول على تفويض من الجهات المختصة بالمخالفة لقانون حماية حقوق الملكية الفكرية.

وبمواجهة مدير المطبعة أقر بارتكابه تلك المخالفات بالاشتراك مع مالكها بقصد تحقيق الربح المادي.