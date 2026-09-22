منتخب الشاطئية يختتم معسكره استعدادًا لتصفيات أمم أفريقيا

اختتم منتخب مصر لكرة القدم الشاطئية معسكره في الإسكندرية فجر اليوم الثلاثاء، بمران قوي تحت قيادة أحمد عبد الرازق، المدير الفني، استعدادًا لمواجهة موريشيوس في تصفيات التأهل إلى كأس الأمم الأفريقية بالسنغال، المؤهلة بدورها إلى كأس العالم في البرازيل العام المقبل.

وشهد المران الصباحي تنفيذ عدد من الفقرات المهارية والفنية والبدنية، إلى جانب التركيز على الجمل التكتيكية التي عمل الجهاز الفني على تدريب اللاعبين عليها خلال المعسكر، قبل أن يختتم المران بتقسيمة بين اللاعبين للاطمئنان على جاهزيتهم الفنية والبدنية.

وخاض منتخب مصر مباراتين وديتين خلال معسكر الإسكندرية، أمام ترسانة الإسكندرية ومنتخب الإسكندرية، وحقق الفوز في الأولى بستة أهداف، والثانية بسبعة أهداف، ضمن استعداداته للمواجهة الرسمية أمام موريشيوس المقرر إقامتها مطلع أكتوبر المقبل.

وتضم قائمة منتخب مصر للكرة الشاطئية كلًا من:

محمد فوزي، عبد العزيز صباح، محمد السيد، إبراهيم حسن، حسان محمد، هيثم عاطف، مصطفى أحمد، أحمد شحات، عبد القادر قدورة، كريم سيد، الحسيني طه، إسماعيل بهجت، حسام باولو، أحمد تمساح، محمد عبد النبي، عبد الرحمن شافعي، عبد الرحمن حميدو، محمد سيد، حسن شوبكي عيسى، إيهاب أحمد علي.