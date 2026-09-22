وزارة التنمية في غزة تدعو لإغاثة النازحين وسكان المنازل الآيلة للسقوط

دعت وزارة التنمية الاجتماعية في قطاع غزة إلى تضافر جهود المؤسسات والمبادرين لإغاثة العائلات النازحة وسكاني المنازل الآيلة للسقوط، مع اقتراب فصل الشتاء وما يفرضه من تحديات.

وأكدت الوزارة، في بيان اليوم الثلاثاء، أن آلاف الأسر في الخيام ومراكز الإيواء، إلى جانب القاطنين في المنازل المتضررة، يواجهون خطرًا حقيقيًا مع اقتراب فصل الشتاء، مما يستدعي استجابة ميدانية مسبقة قبل فوات الأوان.

وشددت على أهمية تضافر جهود المؤسسات والمبادرين للتركيز على توحيد الخطط الإغاثية المشتركة لتوفير المستلزمات الشتوية الأساسية كالخيام الصالحة، والبطانيات، والمواد العازلة للرطوبة والأمطار، وإعطاء الأولوية العاجلة لسكان المنازل الآيلة للسقوط وتأمين بدائل إيواء آمنة لساكنيها قبل تفاقم الأزمة.

وطالبت بضرورة تفعيل التنسيق الميداني المباشر بين جميع المؤسسات والمبادرين لضمان وصول الدعم للمتضررين والأكثر احتياجًا بعدالة وكفاءة.

وأكدت الوزارة استعدادها الكامل لتقديم التسهيلات كافة لعمل المؤسسات والمبادرين ميدانيًا، إيمانًا بأهمية الشراكة في التخفيف من معاناة أبناء الشعب الفلسطيني.