كشفت تقارير صحفية أن نادي مانشستر يونايتد كان مستعدًا لتقديم أكثر من 100 مليون يورو للتعاقد مع الإسباني فيرمين لوبيز، لاعب وسط برشلونة، خلال الفترة المقبلة.

وبحسب صحيفة «إل ناسيونال»، فإن إدارة برشلونة رفضت الدخول من الأساس في مفاوضات بشأن اللاعب، في ظل تمسكها باستمراره مع الفريق وعدم وجود رغبة في الاستماع إلى العروض المقدمة للحصول على خدماته.

ويرى مانشستر يونايتد أن لوبيز، البالغ من العمر 23 عامًا، يمكن أن يمثل أحد الحلول طويلة الأمد لخلافة البرتغالي برونو فيرنانديز في خط وسط الفريق، مع استمرار اهتمام النادي الإنجليزي بتدعيم هذا المركز.

ولا يقتصر الاهتمام باللاعب الإسباني على مانشستر يونايتد، إذ تشير التقارير إلى وجود رغبة أيضًا من جانب تشيلسي في التعاقد معه، إلا أن موقف برشلونة يبدو واضحًا في الوقت الحالي، حيث يعتزم النادي الاحتفاظ بخدمات لوبيز باعتباره أحد عناصر مشروعه خلال السنوات المقبلة.