بولندا تحتجز مراهقا للاشتباه في تخطيطه للهجوم على مدرسة أو مسجد

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قال الادعاء البولندي اليوم الثلاثاء إن الاستخبارات البولندية احتجزت مشتبها به، 17 عاما، لاتهامه بالتخطيط لشن هجوم إرهابي على مدرسة أو مسجد، وذلك ضمن تحقيق بشأن مجموعة من الشباب ناشطين في جماعات النازيين الجدد والمتطرفين على شبكة الإنترنت.

وأوضح متحدث باسم مكتب الادعاء، أن تحليلا لأجهزة تخزين البيانات الخاصة بالمشتبه به كشف عن مخطط مزعوم، يهدف للتسبب في "مقتل الكثير من الأشخاص".

وكتب وزير العدل فالديمار جورِك عبر منصة "أكس" أن البحث في منزل المراهق كشف عن وجود أسلحة ومتفجرات وأغراض تحمل رموز النازية.

ووفقا للادعاء، فإن البيانات التي تمت مصادرتها أظهرت أن المراهق استكشف أهدافا محتملة.

كما تردد أنه تواصل مع آخرين بشأن تنفيذ الهجمات والحصول على الأسلحة والذخيرة والمعدات العسكرية بالإضافة إلى استخدام القنابل اليدوية وعبوات المولوتوف.

وقالت الاستخبارات الداخلية البولندية، إن هذه ثالث عملية اعتقال تتم ضمن التحقيق بشأن مجموعة الشباب.