«س و ج» عن طرح وحدات الإسكان الاجتماعي بالإيجار

فتح صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، الأحد، باب التقديم على حجز 15 ألف وحدة سكنية جاهزة للتسليم بنظام الإيجار المدعوم بعدد من المحافظات والمدن الجديدة.

ويستهدف الطرح بشكل رئيسي الفئات الأكثر احتياجًا، وفي مقدمتها الشباب حديثو الزواج والمواطنون المخاطبون بأحكام القانون رقم 164 لسنة 2025 الخاص بتنظيم بعض أحكام الإيجار القديم الراغبون في الحصول على السكن البديل، وفق كراسة الشروط.

وتستعرض «الشروق» في هذا التقرير أبرز ملامح كراسة الشروط في صورة سؤال وجواب.

- ما مواعيد التقديم؟

بدأ التقديم على الوحدات عبر منصة مصر الرقمية يوم 20 سبتمبر حصرًا على المواطنين من ذوي الهمم ويستمر حتى 27 سبتمبر.

ويبدأ التقديم خلال الفترة من 28 سبتمبر إلى 28 أكتوبر لجميع المواطنين، بما في ذلك المواطنين من ذوي الهمم.

- أين يمكن التقديم على الوحدات؟

يُقدم طلب استئجار وحدة سكنية بالطرح الحالي عبر منصة مصر الرقمية، بدايةً من تحميل كراسة الشروط وصولًا إلى رفع المستندات المطلوبة.

ويسدد مبلغ التأمين المقرر عبر مكاتب البريد المميكنة في المدينة المراد التقدم عليها.

- ما السن المسموح بها للتقديم؟

اشترط الصندوق للتقديم على الوحدات المطروحة أن يكون سن المتقدم بين 21 و35 سنة.

ويستثنى من شرط السن المواطنون المخاطبــون بأحــكام القانــون رقــم 164 لســنة 2025، ممــن ســبق لهــم التقــدم بطلــب الحصــول علــى وحــدة ســكنية بديلــة مــن خلال منصــة مصــر الرقميــة.

- ما الفئات المسموح لها بالتقديم على الإعلان؟

التقديم في هذا الطرح مخصص حصرًا للعاملين بالقطاعين الحكومي والخاص، ولا يشمل أصحاب المهن الحرة.

- كم تبلغ القيمة الإيجارية الشهرية للوحدات؟

يسدد المواطن المستفيد ما يعادل 25% مــن الدخــل الشــهري للأسرة فقــط، على أن يتحمل صندوق الإسكان الاجتماعي المتبقي من القيمة الإيجارية الإجمالية كدعم شهري حتى 100 ألف جنيه علـى مـدار مـدة الإيجار.

وتتراوح القيمة الإيجارية بين 3 آلاف جنيه و5 آلاف جنيه في وحدات المدن الجديدة، وبين 1500 جنيه و2100 جنيه في وحدات حياة كريمة، وبين 1500 جنيه و3675 جنيها في وحدات المحافظات.

وينص الإعلان على زيادة سنوية في قيمة الإيجار تبلغ 7%.

كما يسدد المواطن مبلغ 250 جنيهًا شهريًا.

- كيف تُحسب القيمة التي يسددها المستفيد شهريًا؟

يدعم الصندوق مبلغ الإيجار المحدد في كراسة الشروط بحد أقصى مبلغ 100 ألف جنيه على أن يلتزم المستأجر بسداد كامل القيمة الإيجارية الشهرية بعد استنفاذ حدود الدعم المقررة.

- كيف ستسدد القيمة الإيجارية والمصروفات الشهرية؟

تُسدد القيمة الإيجارية الشهرية في اليوم الأول من كل شهر ميلادي خصمًا من الأجر أو من خلال الحسابات البنكية الشخصية أو من خلال أي وسيلة دفع إلكترونية أخرى يحددها البنك/ شركة التكنولوجيا المالية.

- كيفية تخصيص الوحدات؟

حدد الصندوق نسبة 5% من إجمالي عدد الوحدات السكنية للمتقدمين من ذوي الهمم.



وبالنسبة لباقي المتقدمين، يكون ترتيب الأولوية وفقًا للتالي:



الأولوية الأولى للمخاطبين بأحكام القانون رقم 164 لسنة 2025 من المتقدمين بطلب الحصول على وحدة سكنية بديلة.

الأولوية الثانية لحديثي الزواج.



وذلك وفقًا لترتيب المعايير الآتية:



1 - الأقل دخلا

2 - الحالة الاجتماعية: متزوج ويعول، أرمل ويعول/ مطلق ويعول، متزوج ولا يعول، وفي حالة التساوي تكون الأولوية لتاريخ الزواج الأقدم.

3- الأولوية للأكبر سنا.

ويكون اختيار الوحدات داخل المدينة عبر قرعة إلكترونية عشوائية.

- ما مدة عقد الإيجار؟

تستمر مدة الإيجار الأولى 3 سنوات، ويمكن أن تجدد لمدة إيجارية إضافية أخرى حسب رغبة المستأجر بعد موافقة الصندوق.

ويشترط إخطار المستأجر جهة تحصيل مبلغ الإيجار برغبته في التجديد بموجب طلب كتابي قبل 3 أشهر من تاريخ انتهاء مدة العقد الأصلية على الأقل وإلا سقط حقة في الطلب.

ويكون التجديد لمدة أخرى واحدة فقط مماثلة بعقد جديد بالشروط والضوابط والقيمة التي يحددها صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري في حينه.

وفي حالة رغبة المستأجر في استمرار التعاقد يقدم طلبًا قبل نهاية السنة السادسة بحد أدنى 3 أشهر محدد به رغبته في تملك الوحدة أو استكمال الإيجار وفقا للقيمة الإيجارية السوقية.

- ما شروط تملك الوحدة؟

يمكن التحويل من الإيجار إلى التمليك خلال مدة التعاقد بعد مرور سنة بحد أدنى، وقبل انتهاء المدة الإيجارية الثانية بـ3 أشهر.

تحتسب قيم الإيجار المسددة بعد استبعاد قيم مصروفات الصيانة والإدارة والتحصيل وخصم المتبقي من مقدم حجز الوحدة.

تحتسب قيمة الدعم النقدي المقدم من الصندوق خلال مدة الإيجار وتخصم من مبلغ الدعم المستحق عند التمليك عند تقديم طلب تملك الوحدة السكنية بنظام التمويل العقاري.

تكون أسعار بيع الوحدات السكنية محددة عند التقديم بذات الأسعار المعمول بها في الوحدات المتبقية والشاغرة لمنخفضي الدخل بالمراكز/ المدن بالمحافظات وكذلك المدن الجديدة والمعتمدة من مجلس الوزراء، على أن تضاف نسبة 5% سنويًا على تلك الأسعار.

ويعاد احتساب قيمة الدعم النقدي للعميل في ضوء شهادة الدخل المحدثة في أثناء التعاقد، وفي حالة استحقاق المواطن لمبلغ دعم أكبر من قيمة الدعم السابق صرفه تخصم قيمة الفارق من سعر الوحدة.

- ما أماكن الوحدات ومساحاتها؟

يتضمن الطرح 3 فئات من الوحدات.

الفئة الأولى: 3256 وحدة سكنية بالمدن الجديدة بمساحات تصل إلى 75 مترا مربعا (غرفتين وصالة) و90 مترا مربعا (3 غرف وصالة).

مواقعها: أكتوبر الجديدة، و15 مايو، والعبور الجديدة، وبدر، وبرج العرب الجديدة، والسادات، والنوبارية الجديدة، والفيوم الجديدة، والمنيا الجديدة، وأسيوط الجديدة، وسوهاج الجديدة، وأخميم الجديدة، وقنا الجديدة، وطيبة الجديدة، وأسوان الجديدة، وغرب قنا.

الفئة الثانية: 8464 وحدة بالمحافظات بمساحات تصل إلى 75 مترا مربعا (غرفتين وصالة) و90 مترا مربعا (3 غرف وصالة).

مواقعها: القاهرة، والجيزة، والقليوبية، والمنوفية، ودمياط، والإسماعيلية، والسويس، والبحيرة، وبني سويف، والفيوم، والمنيا، وأسيوط، وسوهاج، وقنا، والأقصر، وأسوان، ومطروح.

الفئة الثالثة: 3280 وحدة سكنية ضمن مبادرة "حياة كريمة" بمساحات تتراوح بين 96 و100 متر مربع.

مواقعها: الجيزة، والمنوفية، والغربية، والأقصر، وكفر الشيخ، وقنا، وسوهاج، والبحيرة، والدقهلية، والمنيا، والشرقية.

- كم سأسدد عند التقديم وبعد التخصيص؟



سداد 365 جنيهًا مصروفات تسجيل، لا ترد ولا تسترد، عبر وسائل الدفع المتاحة على منصة مصر الرقمية.

سداد 10 آلاف جنيه مبلغ تأمين للوحدة السكنية عبر مكاتب البريد المميكن بالمدن والمحافظات المطروح بها الوحدات، تسترد بعد انتهاء مدة الإيجار أو في حالة رفض الطلب وفقًا للشروط.

بعد التخصيص يسدد المستفيد مبلغ 250 جنيهًا شهريًا مصروفات للصيانة والإدارة والتحصيل بخلاف القيمة الإيجارية الإجمالية.

- ما أبرز الشروط للتقديم؟

ألا يقل سن المتقدم عن 21 سنة ولا يزيد على 35 سنة حتى تاريخ نهاية الإعلان، باستثناء مستأجري الإيجار القديم.

ألا يقل الدخل الشهري عن 5 آلاف جنيه للفرد بالمحافظات و8 آلاف للفرد في المدن الجديدة وألا يزيد على 16 ألف جنيه للأسرة.

أن يكون المواطن المتقدم أو (الزوج / الزوجة) من المقيمين أو من العاملين بذات المحافظة الكائن بها الوحدة السكنية المتقدم لها من واقع بطاقة الرقم القومي أو شهادة إثبات الدخل، ويستثنى من هذا الشرط وحدات المحافظات.

- ما الأوراق المطلوبة للتقديم؟

أولًا مستندات عامة، تشمل:



- استمارة الحجز والإقرار: ملء وتوقيع استمارة الحجز للوحدة السكنية والإقرار المرفقين بكراسة الشروط بخط يد واضح.

- إيصال السداد: إرفاق إيصال سداد مبلغ التأمين.

- بطاقة الرقم القومي: صورة ضوئية من بطاقة الرقم القومي سارية للمتقدم والزوج/الزوجة (إن وجد).

- إثبات الحالة الاجتماعية: قسيمة زواج رسمية موثقة موضح بها تاريخ الزواج (في حالة الزواج).

- إثبات السكن الحالي: إيصال مرافق حديث لمحل السكن الحالي (كهرباء أو غاز أو مياه).

- مصادر الدخل الإضافية (إن وجدت):

- أي مستندات معتمدة ومؤرخة ومختومة تثبت وجود دخل إضافي (عمل إضافي، أو أملاك زراعية أو عقارية، أو أراضي، أو معاش استثنائي، أو أوعية إدخارية، أو أسهم، أو حسابات توفير).

ثانيًا: مستندات إثبات الدخل (حسب طبيعة العمل)



1- العاملون بالجهات الحكومية وقطاع الأعمال:

- شهادة معتمدة ومختومة وموقعة ومؤرخة من جهة العمل تتضمن جميع البيانات الأساسية بصافي الدخل السنوي أو الشهري (شاملة المكافآت والبدلات والأرباح والحوافز إن وجدت).

- يشترط أن تكون مدة الخدمة بجهة العمل لا تقل عن 6 أشهر (أقل فترة تأمينية).

2- العاملون بالقطاع الخاص:

- شهادة معتمدة ومختومة وموقعة ومؤرخة من جهة العمل تتضمن جميع بيانات صافي الدخل وعنوان جهة العمل تفصيليًا.

- يشترط أن تكون مدة الخدمة بجهة العمل لا تقل عن 6 أشهر (أقل فترة تأمينية).

3- في حالة الزوج أو الزوجة من أصحاب المهن والأعمال الحرة والأنشطة التجارية والحرفية:

- مستند يفيد التسجيل بمصلحة الضرائب المصرية.

- شهادة من محاسب قانوني معتمد تبين صافي الدخل السنوي أو الشهري مع توضيح المهنة.

- صورة من السجل التجاري أو البطاقة الضريبية.

- ألا تقل مدة مزاولة النشاط أو العمل عن 12 شهراً.

4- بالنسبة للأرامل والمطلقات:

- تقديم صورة من مستند النفقة التي تحصل عليها المطلقة (مع شرط توافر العمل بجهة حكومية أو قطاع خاص).