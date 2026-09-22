إيران تلوّح بتحرك دبلوماسي جديد مع أمريكا

لمح القادة في إيران اليوم الثلاثاء، بشكل حذر بشأن بذل جهود دبلوماسية في المواجهة مع الولايات المتحدة التي وصلت إلى طريق مسدود، في حين لم يُظهروا أي استعداد لتقديم تنازلات سريعة.

وقال كبير مفاوضي إيران، رئيس البرلمان محمد باقر قاليباف في طهران، حسبما أفادت وسائل إعلام إيرانية: "الدبلوماسية لا تعني الاستسلام، بل تحويل القوة على الأرض إلى إنجازات سياسية".

وبدا على قاليباف، الذي يُعتبر من المحافظين البراجماتيين، وكأنه يتبنى نبرة أكثر تصالحية، على النقيض من المتشددين في القيادة الإيرانية الذين بدوا مؤخرًا واثقين ومستعدين للمخاطرة بالتصعيد العسكري.

غير أن قاليباف لم يُبدِ أي مؤشر على أن طهران مستعدة لتخفيف مطالبها بسرعة.

وقال مخاطبًا الرئيس الأمريكي دونالد ترامب: "يجب أن يعلم أنه لا يستطيع فرض قوته على الشعب الإيراني وقواته المسلحة".

ودعا رجل الدين الإيراني البارز والسياسي المعارض مهدي كروبي، الذي أمضى سنوات تحت الإقامة الجبرية، بيزشكيان إلى لقاء ترامب، الموجود أيضا في نيويورك، "شريطة أن تكون الظروف مناسبة".

وكتب رئيس البرلمان السابق البالغ 88 عامًا في رسالة إلى بيزشكيان، وفقًا لموقع "إنصاف نيوز" الإخباري المحسوب على التيار الإصلاحي، أن على الحكومة الإيرانية أن تمتلك الشجاعة للتغلب على المحرمات السياسية التي صنعتها بنفسها.

وأضاف كروبي: "رغم أننا نعلم أن الطرف الآخر غير موثوق به بالمعنى التقليدي، لا يوجد سبيل آخر سوى اتباع طريق الدبلوماسية".