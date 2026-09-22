شهدت مؤشرات البورصة المصرية انخفاض جماعى في نهاية تعاملات اليوم الثلاثاء، إذ هبط المؤشر الرئيسي «إيجي إكس 30» بنسبة 0.12 % مسجلا 54930.89 نقطة.
فيما هبط مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة «إيجي إكي 70» بنسبة 0.10% ليصل إلى 20460.44 نقطة.
وهبط المؤشر الأوسع نطاقا «إيجي إكس 100» بنسبة 0.02% ليصل إلى 26994.7 نقطة.
وسجل إجمالي قيم التداول خلال اليوم نحو 9,741 مليار جنيه.
وكانت البورصة أغلقت تعاملات أمس الاثنين بتراجع جماعي للمؤشرات بضغوط مبيعات المتعاملين العرب والأجانب فيما مالت تعاملات المصريين للشراء، وسط تداولات بلغت 13.5 مليار جنيه، وتراجع رأس المال السوقي نحو 47 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 4.337 تريليون جنيه.
وكانت تراجعت مؤشرات البورصة المصرية خلال تعاملات الأسبوع الماضى، وانخفض المؤشر الرئيسي EGX30 بنسبة 1.39% ليغلق عند مستوى 55498 نقطة، وسجل إجمالي قيم التداول خلال الأسبوع نحو 562.3 مليار جنيه.