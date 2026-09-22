الإعصار بولو يصل إلى الفئة الخامسة قبالة ساحل المكسيك على المحيط الهادئ

جوتيريش: القتل والدمار في غزة لا مثيل له عالميا.. ولا يمكن أن نسمح بتلاشي حل الدولتين