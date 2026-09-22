مهرجان سافانا السينمائي يمنح هيلين ميرين جائزة أسطورة الترفيه

أعلن مهرجان سافانا السينمائي الدولي بولاية جورجيا في أمريكا، بدورته المقبلة المقامة في الفترة بين 24 حتى 31 أكتوبر المقبل، عن تكريم الفنانة هيلين ميرين وإهدائها جائزة "Legend of Entertainment Award - أسطورة الترفيه".

ومن المقرر أن يعرض المهرجان في حفل الافتتاح فيلم "A Talent for Murder - موهبة القتل"، والذي تقوم ببطولته ميرين، وتدور أحداثه في إطار من الجريمة والدراما، حول شاب غامض يتم إرساله من إحدى دور النشر في نيويورك إلى سويسرا لإقناع الكاتبة الشهيرة "باتريشيا هايسميث" بكتابة جزء أخير من سلسلة روايات "Ripley".

وقالت إدارة المهرجان في بيان حول أسباب اختيار هيلين ميرين لنيل هذا التكريم: "على امتداد مسيرة مهنية اتسمت بالجرأة وتنوع الأدوار، قدمت هيلين للجمهور بعضا من أكثر الأداءات السينمائية رسوخا في الذاكرة، مما يتيح لطلابنا في مهرجان سافانا السينمائي فرصة استثنائية للتعلم مباشرة من فنانة بارعة ومتمكنة بحق في هذا المجال".