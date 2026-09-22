- أحمد إبراهيم: ترقية خدمات المشاعر إلى مخيمات سياحية واستمرار التميز للموسم الثاني على التوالي

أكدت غرفة شركات السياحة أن برنامج الحج السياحي البري تنفرد به منظومة الحج السياحي دون غيره للمواطنين، ويشمل الحج البري 3 فئات "أ - ب - ج"، بما يمنح الحاج فرصة اختيار البرنامج الذي يتناسب مع احتياجاته وإمكاناته.

وأوضحت الغرفة أن الضوابط المنظمة للحج السياحي، والتي اعتمدها وزير السياحة والآثار، ووضعتها اللجنة العليا للحج والعمرة برئاسة سامية سامي، مساعد الوزير لشئون الشركات، حددت مستويات السكن بمكة المكرمة للحج البري وفق شرائح مختلفة طبقا للمسافة من الحرم، وبما يتيح تنوعا في الاختيارات للمواطنين.

اختيارات متعددة وخدمات متنوعة

وتتنوع الإمكانيات التي تقدمها برامج الحج البري الثلاثة لتناسب مختلف شرائح المواطنين، حيث يتضمن برنامج البري "أ" الإقامة في الفنادق الواقعة حتى مسافة 1250 مترا من الحرم المكي، بما يوفر للحاج مستوى إقامة قريبا نسبيا من المسجد الحرام، وفقا للاشتراطات والضوابط المعتمدة.

ويشمل برنامج البري "ب" الإقامة في الفنادق الواقعة على مسافة تزيد على 1250 مترا وحتى 2000 متر من الحرم، ليقدم خيارا متوازنا مع الاستفادة من تنوع مستويات السكن.

أما برنامج البري "ج" فيتيح الإقامة في المناطق المعتمدة والمعتاد تسكين حجاج السياحة بها، وفقا للضوابط المنظمة للموسم، كخيار اقتصادي، وفي كل الأحوال، تتيح تلك البرامج وسيلة لنقل الحجاج من الفنادق للحرم والعكس طوال اليوم ليؤدي الحجاج الصلوات بالمسجد الحرام.

تنوع مطلوب وتميز شديد بالمشاعر

وأكد أحمد إبراهيم، رئيس لجنة السياحة الدينية بغرفة الشركات، عضو اللجنة العليا للحج والعمرة، أن تنوع مستويات الحج البري بين "أ" و"ب" و"ج" يأتي في إطار حرص منظومة الحج السياحي على توفير برامج متعددة تناسب شرائح مختلفة من المواطنين، مع الالتزام الكامل بالخدمات والمواصفات التي يتم الإعلان عنها والتعاقد عليها مع الحاج.

وأضاف رئيس لجنة السياحة الدينية بالغرفة أن الحج البري شهد تميزا شديدا الموسم الماضي أشاد به الجميع، خاصة بمخيمات منى وعرفات وتوفير تغذية مميزة بالمخيمات، مع توافر تغذية طوال الرحلة بكل برامج الحج البري، منذ وصول الحجاج السعودية وحتى عودتهم.

وأكد أن ضوابط الحج البري لم تقتصر على تنظيم مستويات السكن فقط للحج البري، إنما وضعت مجموعة من الاشتراطات الدقيقة لضمان سلامة الحجاج وانتظام الرحلة منذ مغادرة مصر وحتى العودة.