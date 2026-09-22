توم كروز عن الذكاء الاصطناعي: لا شيء يضاهي العنصر البشري

علق الفنان توم كروز على سؤال موجه له حول مدى تأثير الذكاء الاصطناعي على صناعة السينما، وذلك أثناء تواجده في جلسة حوارية بعنوان "BAFTA A Life in Pictures - بافتا: حياة في صور"، والتي تنظمها الأكاديمية البريطانية لفنون السينما والتلفزيون "البافتا"، وقال: "أثق تماما في رغبة البشر الدائمة بمشاهدة أشياء حقيقية، فلا شيء يضاهي العنصر البشري أبدا".

وأوضح توم كروز بشكل متوازن أن سبب تمسكه الشديد بمشاهدة الأفلام في السينما هو أنها تجربة تجمع الناس سويا: "ليس لدي أي اعتراض ضد البث المباشر أو ما على شاكلته، ولكن ببساطة مشاهدة أي فيلم في صالات السينما هي صيغة مختلفة من الفن".

ودلل على وجهة نظره هذه بحجم الإيرادات التي تحققت في شباك التذاكر للأفلام التي عرضت موسم الصيف الحالي، والتي تجاوزت 4 مليارات و700 مليون دولار في الفترة بين 1 مايو وحتى عيد العمال، وهو ما يدل على رغبة حقيقية في مشاهدة القصص الإنسانية والبراعة الحرفية.

وأردف: "أصدق دوما في الإنسانية، ولكن يجب أن يواصل الإنسان الابتكار وتحسين التجربة البشرية في مواجهة تقنيات الذكاء الاصطناعي المتزايدة"، مؤكدا أن الذكاء الاصطناعي يحدث بالفعل وستزداد قدراته، ولكن في المقابل يرغب الناس في مشاهدة أشياء حقيقية.

وينتظر توم كروز عرض أحدث أفلامه السينمائية "Digger" يوم 2 أكتوبر المقبل، والذي يجسد فيه شخصية ملياردير يرتكب كارثة بيئية خطيرة ويسعى لاحتوائها والسيطرة عليها.