 طائرة الرئيس الإيراني تحط بمطار الجزائر الدولي في توقف تقني - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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طائرة الرئيس الإيراني تحط بمطار الجزائر الدولي في توقف تقني

الجزائر - د ب أ
نشر في: الثلاثاء 22 سبتمبر 2026 - 3:51 م | آخر تحديث: الثلاثاء 22 سبتمبر 2026 - 3:51 م

قال التلفزيون الجزائري الرسمي إن الطائرة الخاصة بالرئيس الإيراني مسعود بزشكيان حطت، اليوم الثلاثاء، بمطار الجزائر الدولي " هواري بومدين" إثر توقف تقني.

وكشف التلفزيون الجزائري عن أنه كان في استقبال الرئيس الإيراني بالقاعة الشرفية للمطار، وزير الداخلية والجماعات المحلية والنقل، سعيد سعيود، وكاتب الدولة لدى وزير الشؤون الخارجية المكلف بالجالية الوطنية بالخارج، سفيان شايب.

ولم يكشف التلفزيون الجزائري عن الوجهة التي قلت منها طائرة الرئيس الإيراني، ولا وجهتها القادمة، ولو أن بعض المصادر رجحت أنها بصدد الطيران إلى نيويورك، للمشاركة في أشغال الجمعية العمومية للأمم المتحدة.

ولم ترد تفاصيل بشأن مدة التوقف التقني أو موعد مغادرة الرئيس الإيراني للجزائر.

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