 الإعصار بولو يصل إلى الفئة الخامسة قبالة ساحل المكسيك على المحيط الهادئ - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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الإعصار بولو يصل إلى الفئة الخامسة قبالة ساحل المكسيك على المحيط الهادئ

ميامي - (أسوشيتد برس) (د ب أ)
نشر في: الثلاثاء 22 سبتمبر 2026 - 4:30 م | آخر تحديث: الثلاثاء 22 سبتمبر 2026 - 4:30 م

زادت قوة الإعصار "بولو" ليصل إلى الفئة الخامسة، قبالة ساحل المكسيك على المحيط الهادئ.

وقال المركز الوطني الأمريكي للأعاصير في ميامي إن سرعة الرياح المستمرة القصوى للإعصار بلغت 160 ميلا في الساعة (257 كيلومترا في الساعة).

وكان "بولو" يتحرك باتجاه الشرق بسرعة 6 أميال في الساعة (10 كيلومترات في الساعة)، ومن المتوقع أن ينعطف بشكل حاد نحو الشمال الغربي ثم الغرب والشمال الغربي، مما سيجعله يمر بمحاذاة الساحل المكسيكي لبضعة أيام دون أن يصل إلى اليابسة مباشرة.

وتُعد الفئة الخامسة أعلى مستوى على مقياس سافير-سيمبسون، وهي تشير إلى أن سرعة الرياح المستمرة القصوى للإعصار تتجاوز 157 ميلا في الساعة (253 كيلومترا في الساعة).

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