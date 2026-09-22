نتنياهو الملاحق بجرائم حرب يتوعد ممداني ويتهمه بـ«التحريض ضد اليهود»

وجه رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الثلاثاء، هجوما لفظيا لعمدة مدينة نيويورك زهران ممداني، بعدما وصفه الأخير بأنه "مجرم حرب".

جاء ذلك في مقطع مصور نشره نتنياهو على منصة شركة "إكس" الأمريكية، بعد ساعات من تصريحات أدلى بها ممداني.

وقال نتنياهو: "اخجل من نفسك يا ممداني، بسبب دعمك لوحش حماس الإرهابي، الذي ارتكب مجزرة بحق أبناء شعبنا"، وفق زعمه.

وفي 7 أكتوبر 2023 هاجمت "حماس" قواعد عسكرية ومستوطنات بمحاذاة قطاع غزة، "ردًا على جرائم الاحتلال اليومية بحق الشعب الفلسطيني".

وبدعم أمريكي، ترتكب إسرائيل منذ اليوم التالي إبادة جماعية في قطاع غزة، خلّفت نحو 74 ألف شهيد وحوالي 175 ألف جريح فلسطيني، معظمهم أطفال ونساء، ودمارًا طال 90 بالمئة من البنى التحتية.

وفي نوفمبر 2024 أصدرت المحكمة الجنائية الدولية مذكرتي اعتقال بحق نتنياهو ووزير الدفاع الإسرائيلي السابق يوآف جالانت، لارتكابهما جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في غزة.

وأضاف نتنياهو مهاجمًا ممداني: "اخجل من نفسك بسبب التحريض على أعمال الشغب ضد يهود نيويورك"، على حد زعمه.

ويعد ممداني، أول عمدة مسلم لنيويورك بعد فوزه في انتخابات العام 2025، ولم يسبق له أن حرّض على اليهود، بل إن من بين داعميه قطاعًا معتبرًا من يهود المدينة.

وعلى عكس ممداني، لطالما كان رؤساء بلدية نيويورك - تضم أكبر جالية يهودية في الولايات المتحدة - من أبرز الداعمين لإسرائيل، وكثيرًا ما يزورونها.

وتابع نتنياهو: "أنا قادم إلى الأمم المتحدة، وسأقول الحقيقة عن جنودنا الأبطال.. قادم لكشف حقيقتك"، دون تفاصيل.

ويلقي نتنياهو، الخميس، كلمة أمام الدورة81 للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، التي بدأت أعمالها أوائل سبتمبر الجاري.

- "مهندس إبادة جماعية"

والثلاثاء، قال ممداني في مقابلة مع شبكة "سي إن إن" الأمريكية: "عندما يتعلق الأمر ببنيامين نتنياهو، فقد وصفته بأنه مجرم حرب ومهندس إبادة جماعية مروعة ضد الشعب الفلسطيني".

وتساءل: "إذا اعتبرت المحكمة الجنائية الدولية أن شخصًا ما يستحق الاعتقال بسبب انتهاك تلك القوانين (الدولية)، فمن نحن لنقول إن أي شخص يجب أن يكون فوق ذلك؟".

وتابع: "أعتقد أن الجميع يجب أن يُحاسب"، لكنه أوضح أن نيويورك لا تملك السلطة القانونية لتنفيذ مذكرة اعتقال نتنياهو.

وسبق أن أعلن ممداني أن نتنياهو "غير مرحب به" في نيويورك، ودعا الحكومة الفيدرالية الأمريكية إلى تنفيذ مذكرة الاعتقال الدولية بحقه.

وإسرائيل وحليفتها الولايات المتحدة ليستا من بين أعضاء المحكمة الجنائية الدولية، وفرضت واشنطن عقوبات على مسئولين في المحكمة، ردًا على ملاحقة نتنياهو.

وتنظر محكمة العدل الدولية - الجهاز القضائي الرئيس للأمم المتحدة - في دعوى قدمتها جنوب إفريقيا وانضمت إليها دول عديدة، تتهم إسرائيل بارتكاب جريمة إبادة جماعية بحق الفلسطينيين في غزة.

- مخاوف نتنياهو

والاثنين، ذكرت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية أن طائرة نتنياهو لن تهبط في مطار جون كينيدي في نيويورك، خشية أن يصدر ممداني أمرًا بإقلاع الطائرة فورًا دون انتظار عودة نتنياهو.

وأضافت أنه من المتوقع أن تهبط الطائرة في قاعدة عسكرية بولاية نيوجيرسي أو مطار نيوآرك.

ونقلت عن مصادر مطلعة لم تسمها قولها إن نتنياهو قرر تقليص زيارته وعدم المبيت في نيويورك، خشية احتجاجات ضده.

وسيصل نتنياهو إلى الولايات المتحدة صباح الخميس، يوم خطابه أمام الجمعية العامة، ويغادر بعدها مباشرة عائدًا إلى تل أبيب.

وقدمت الإدارات الأمريكية المتعاقبة دعمًا عسكريًا وماليًا ودبلوماسيًا لإسرائيل، كما وفرت لها حماية من المساءلة في مجلس الأمن الدولي عبر استخدام حق النقض (فيتو).

وعلى وقع الإبادة الجماعية في غزة، أظهرت استطلاعات عديدة للرأي العام الأمريكي تغيرًا في الموقف الشعبي الأمريكي، لا سيما بين الشباب، لصالح دعم حقوق الشعب الفلسطيني.

ورغم اتفاق وقف إطلاق النار المعلن منذ 10 أكتوبر 2025، تواصل إسرائيل الإبادة الجماعية في غزة عبر قصف يومي قتل 1399 فلسطينيًا وأصاب 4863، معظمهم أطفال ونساء.

كما تمنع إسرائيل إدخال الكميات المتفق عليها من المواد الغذائية والأدوية والمستلزمات الطبية ومواد الإيواء والمنازل الجاهزة إلى غزة، حيث يعيش نحو 2.4 مليون فلسطيني، بينهم 2.15 مليون نازح، في أوضاع كارثية.