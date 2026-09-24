استهل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، خطابه أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة اليوم الثلاثاء بالإشادة بقوة الاقتصاد الأمريكي.

وقال ترامب في كلمته: "يمكنني أن أبلغكم بفخر أن أمريكا عادت، وأن بلادنا اليوم أقوى من أي وقت مضى"، بحسب وكالة رويترز.

وأثار ترامب ضجة العام الماضي بخطاب تصادمي في الأمم المتحدة، قال فيه إن دولا أخرى "تتجه إلى الجحيم" بسبب أمور من بينها سياساتها المناخية والهجرة الجماعية.

يأتي خطاب ترامب وسط زخم دبلوماسي مكثف في وقت يخيم فيه عدم الاستقرار على الشرق الأوسط، فيما تستمر الحرب في أوكرانيا التي قاربت على إتمام خمسة أعوام، رغم محاولاته المتكررة للتوسط من أجل السلام.

ومن المقرر أن يلتقي ترامب بعد خطابه بما لا يقل عن 11 زعيما عالميا، في اجتماعات ثنائية أو ضمن مجموعات.

وفي وقت لاحق من اليوم سيلتقي ترامب برئيس الوزراء البريطاني آندي بيرنام والرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي والرئيسة المؤقتة لفنزويلا ديلسي رودريجيز ورئيسة الوزراء الدنمركية مته فريدريكسن ورئيس وزراء جرينلاند ينس-فريدريك نيلسن وممثلين لدول الخليج -الإمارات والسعودية وعمان والبحرين والكويت وقطر.

وفي المساء، قد يلتقي بعشرات القادة الآخرين، وإن كان ذلك لفترة وجيزة، خلال حفل استقبال للقادة. وكان ترامب التقى بالرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أمس الاثنين. ومن المحتمل أن تضاف اجتماعات أخرى إلى جدول أعماله اليوم الثلاثاء.

وتعكس القائمة الطويلة من اللقاءات مع القادة تركيز الرئيس الأمريكي على الشئون الخارجية خلال ولايته الثانية، التي شن خلالها عدة حروب وشكك في تحالفات قائمة منذ فترات طويلة وهدد حلفاء بالغزو وسعى للتوسط في أكثر من 10 نزاعات مع تحقيق درجات متفاوتة من النجاح.

لكن الحرب الأمريكية-الإسرائيلية على إيران لها تداعيات بالغة بشكل خاص، إذ أدت إلى ارتفاع أسعار الوقود عالميا وتدهور معدلات تأييد ترامب وشكلت تحديا للجمهوريين المرشحين في انتخابات التجديد النصفي للكونجرس في نوفمبر المقبل.

وأظهر استطلاع لرويترز/إبسوس، أمس الاثنين، انخفاض معدل تأييد ترامب إلى أدنى مستوى على الإطلاق عند 32 بالمئة، في ظل استياء زملائه في الحزب الجمهوري من طريقة تعامله مع تكاليف المعيشة.

ومن بين اللقاءات التي ستحظى بمتابعة وثيقة الاجتماع السباعي مع قادة دول الخليج، الذين يشعر الكثير منهم بالقلق إزاء التقدم الذي أحرزه الحوثيون المتحالفون مع إيران في الآونة الأخيرة، إذ سيطروا على مناطق كبيرة من اليمن وشنوا هجمات على السعودية حليفة الولايات المتحدة وهددوا حركة الملاحة البحرية عبر مضيق باب المندب الاستراتيجي.

كما سيتابع الحلفاء والمعارضون السياسيون عن كثب أول لقاء على الإطلاق لترامب مع رودريجيز، التي صعدت إلى السلطة بمباركة إدارة ترامب بعد أن اختطفت القوات الأمريكية الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو في يناير ونقلته إلى نيويورك لمواجهة تهم تتعلق بتهريب المخدرات.

ويقول حلفاء ترامب إن الولايات المتحدة تعمل مع رودريجيز لفتح قطاع النفط الفنزويلي أمام الاستثمارات الأمريكية، لكن الديمقراطيين وبعض الجمهوريين يقولون إن إدارة ترامب لم تبذل ما يكفي من الجهود للضغط من أجل إجراء انتخابات جديدة في تلك الدولة الواقعة في أمريكا الجنوبية.

وخلال لقائه مع زعيمي الدنمرك وجرينلاند، سيوقع ترامب اتفاقا يهدف إلى تعزيز الوجود العسكري الأمريكي في الجزيرة مع الحد من وجود الخصوم الجيوسياسيين.

ويأمل مسئولو الدنمارك وجرينلاند أن يضع الاتفاق حدا لتصريحات ترامب السابقة التي ألمح فيها إلى احتمال الاستيلاء على جرينلاند بالقوة.