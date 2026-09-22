ترامب يكشف عن خيارين يدرسهما بشأن إيران: التوصل إلى اتفاق أو دفعها إلى الجحيم

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة الثلاثاء، إنّه يدرس الخيار بين التوصل إلى اتفاق مع إيران أو «دفعها إلى الجحيم».

وصرح ترامب في كلمته أمام الجمعية العامة: «لدي قرار كبير لاتخاذه، هل سيتم التوصل الى اتفاق مع إيران يتيح لهم إعادة البناء وإقامة بلاد أعظم مما كانت عليه على الإطلاق، وربما الأعظم في الشرق الأوسط والعالم حتى؟»، وفق وكالة فرانس برس.

وأضاف: «(الخيار الثاني) أن أقضي على الجمهورية الإسلامية وأقوم بذلك سريعا، من دون أن أمنحهم فرصة لقتل الناس وتدمير البلدان مجددا؟».

وتابع: «هل أدفعهم إلى الجحيم من دون أي فرصة للنجاة ومن دون أمل في عظمة مستقبلية أو أجيال مقبلة؟».

وأعرب عن اعتقاده بأنّ التوصل إلى اتفاق مع طهران ممكن بعد انتخابات منتصف الولاية في الولايات المتحدة في نوفمبر المقبل، والتي يواجه فيها حزبه الجمهوري احتمال خسارة الغالبية في الكونجرس.

ولا تحظى الحرب التي أطلقتها الولايات المتحدة وإسرائيل على إيران أواخر فبراير، بشعبية في الولايات المتحدة، خصوصا أن من تداعياتها ارتفاع أسعار الوقود في ظل إغلاق طهران مضيق هرمز الحيوي.

وقال ترامب: «أعتقد أننا سنتوصل إلى اتفاق مباشرة بعد الانتخابات لأنه لا معنى لهم بألا يقوموا بذلك... هم ينتظرون ليروا كيف سنبلي في الانتخابات النصفية. ما لا يدركونه هو أنني لست مرشحا. سبق لي أن قمت بذلك وحققت فوزا كاسحا».