قوة إسرائيلية تتوغل جنوبي سوريا وتنصب حاجزي تفتيش

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توغل الجيش الإسرائيلي، الثلاثاء، في ريف محافظة القنيطرة وفي المنطقة المحاذية لمحافظة درعا جنوبي سوريا.

وأفادت قناة "الإخبارية السورية" بأن "قوات الاحتلال الإسرائيلي تتوغل بـ3 سيارات عسكرية في قرية صيدا الجولان وتنصب حاجزًا مؤقتًا لتفتيش المارة".

وفي السياق ذاته، أفادت القناة بأن "قوات الاحتلال الإسرائيلي تنصب حاجزًا على سد وادي الرقاد الفاصل بين محافظتي درعا والقنيطرة وتجري عمليات تفتيش للمارة".

ولم تتضمن إفادتا القناة تفاصيل عن مدة بقاء القوة في المنطقتين أو ما إذا كانت قد انسحبت منهما.

وتشهد محافظة القنيطرة، المحاذية لهضبة الجولان السورية المحتلة، توغلات إسرائيلية متكررة، تتضمن تفتيش المنازل والمركبات وإقامة حواجز عسكرية مؤقتة.

ومنذ العام 1967، تحتل إسرائيل معظم مساحة الجولان، فيما تطالب دمشق بانسحاب القوات الإسرائيلية من جميع الأراضي السورية والالتزام باتفاق فض الاشتباك.