الرئيس البرازيلي: مصداقية الأمم المتحدة على المحك بسبب الفشل في إنهاء النزاعات

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دعا الرئيس البرازيلي لويز إيناسيو لولا دا سيلفا، الأمم المتحدة إلى اتخاذ إجراءات أكثر حسما بشأن النزاعات الدولية في كلمته في افتتاح المناقشة العامة في نيويورك.

وقال لولا: "إن الأمم المتحدة تفشل في إحدى أسمى مهامها: تخليص البشرية من ويلات الحرب. ولم تكن مصداقيتها موضع شك إلى هذا الحد من قبل".

وأعرب لولا، عن أسفه لمحدودية قدرة الأمم المتحدة على حماية الأشخاص الأكثر ضعفا وانتقد "المأزق" في مجلس الأمن.

ودعا إلى إجراء مفاوضات لأنهي الحروب وإلى دور أشد للأمم المتحدة في الحوار والوساطة.

وفي توجيه انتقاد غير مباشر للولايات المتحدة في ملاحظات حول مكافحة الجريمة المنظمة، دافع لولا عن التعاون الدولي بدلا من الوجود العسكري.

وقال: "نحن لسنا بحاجة إلى حاملات طائرات تقوم بدوريات في مياهنا.. نحن بحاجة إلى التعاون لوقف تدفق الأسلحة والأموال التي تغذي الجريمة المنظمة".

وشدد لولا على أن البرازيل لن تتخلى عن مسئوليتها في حماية حدودها.

وجاءت تصريحاته على خلفية العلاقات المتوترة مع الولايات المتحدة، التي صنفت عصابات المخدرات البرازيلية مثل "كوماندو فيرميليو" كمجموعات إرهابية.

ومع الاقتراب من الانتخابات الرئاسية المقرر إجراؤها في 4 أكتوبر المقبل، حذر لولا أيضا من التدخل الأجنبي.

وقال الرئيس، الذي أثار المخاوف في الأسابيع الأخيرة بشأن التأثير الأجنبي المحتمل على العملية الانتخابية: "البرازيل لا تسع في الفناء الخلفي لأي طرف".

والمنافس الرئيسي للولا هو السناتور فلافيو بولسونارو من حزب الليبراليين اليميني.

واستقبل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب نجل الرئيس السابق جايير بولسونارو في البيت الأبيض في مايو الماضي.

وحكم على جايير بولسونارو، الذي حكم من عام 2019 إلى عام 2022، بالسجن لأكثر من 27 عاما لدوره في محاولة انقلاب، ولأسباب صحية، يقضي الضابط العسكري السابق عقوبته حاليا قيد الإقامة الجبرية.