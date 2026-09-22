المنظمة الدولية للهجرة: نحتاج إلى 30 مليون دولار مساعدات تمويلية لدعم اليمنيين

قال عبد الستار عيسويف رئيس بعثة المنظمة الدولية للهجرة في اليمن، إن المنظمة تحتاج إلى نحو 30 مليون دولار لتغطية الاحتياجات الأساسية للنازحين، وفي مقدمتها توفير المأوى والحماية.

وأضاف خلال مداخلة مع الإعلامي كريم حاتم، على قناة القاهرة الإخبارية، أن المنظمة لم تتلقَّ حتى الآن سوى ما بين مليوني وثلاثة ملايين دولار، أي ما يعادل نحو 10% فقط من إجمالي التمويل المطلوب، مشيرًا إلى أن هذا المبلغ مخصص لتوفير المأوى والحماية الأساسية للنازحين.

وأوضح أن الاحتياجات الإنسانية تتزايد بصورة ملحوظة وسريعة، وهو ما يعني ارتفاع قيمة التمويل المطلوب، لا سيما مع توسع نطاق الاحتياجات في المناطق التي تعمل فيها المنظمة.

وأشار إلى أن اليمن كان يعاني، حتى قبل التطورات الأخيرة، من نقص كبير في الاستجابة للاحتياجات الإنسانية، مؤكدًا أن مستويات التمويل تراجعت بشكل كبير منذ عام 2025، ما جعل الوضع أكثر صعوبة وعمّق التحديات التي تواجه المنظمات الإنسانية.

وأكد عيسويف أن فجوة التمويل باتت تفرض على المنظمة صعوبة متزايدة في تحديد أولويات الاستجابة الإنسانية، وتحديد الفئات التي يمكن تقديم المساعدة إليها، في ظل عدم القدرة على تلبية جميع الاحتياجات بسبب نقص التمويل.