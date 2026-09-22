حققت جلسة المزاد العلني لسيارات وبضائع جمارك الإسكندرية والدخيلة، اليوم الثلاثاء، حصيلة بلغت 9 ملايين و182 ألفًا و800 جنيه، بعد إتمام البيع النهائي لـ15 لوطًا من السيارات والبضائع المتنوعة من المهمل والراكد المخزن بالمخازن والساحات الجمركية.

وأقيمت جلسة المزاد بمعرفة الإدارة العامة للمهمل والبيوع الجمركية بجمارك الإسكندرية، برئاسة ياسر السمان، بالتنسيق مع الإدارة العامة للمهمل والبيوع الجمركية بجمارك الدخيلة، برئاسة شعبان سعد، والهيئة العامة للخدمات الحكومية، وذلك تنفيذًا للتكليف الرئاسي بسرعة التخلص من البضائع الراكدة والمهملة بالموانئ المصرية، بما يسهم في تقليل التكدسات وتحويل الموانئ إلى بوابات للعبور بدلًا من استخدامها أماكن لتخزين السلع والبضائع.

وشهدت الجلسة بيع لوط واحد من السيارات بقيمة 605 آلاف جنيه، إلى جانب إتمام البيع النهائي لـ14 لوطًا من البضائع المتنوعة بقيمة 8 ملايين و577 ألفًا و800 جنيه، ليصل إجمالي قيمة المبيعات إلى 9 ملايين و182 ألفًا و800 جنيه.

وكانت جلسة المزاد قد تضمنت طرح 112 لوطًا من السيارات والبضائع، فيما أسفرت إجراءات المزايدة عن رفض 96 لوطًا، وشطب لوط واحد، بينما تم إتمام البيع النهائي لـ15 لوطًا.

وأكدت جمارك الإسكندرية، تقديرها للجهود المبذولة من العاملين بالإدارة العامة للمهمل والبيوع الجمركية بجمارك الإسكندرية والدخيلة، إلى جانب رجال الهيئة العامة للخدمات الحكومية، في تنظيم أعمال المزاد والتعامل مع البضائع واللوطات المطروحة للبيع.