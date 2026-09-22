الزمالك يعلن وصول 3 ملايين دولار من صفقة بيزيرا

كشف ماهر غريب، رئيس المنظومة الإعلامية بنادي الزمالك، عن وصول الدفعة الأولى من المقابل المالي لصفقة انتقال البرازيلي خوان بيزيرا، لاعب الفريق السابق، إلى شباب الأهلي الإماراتي.

وكان نادي الزمالك قد وافق رسميًا خلال الأسبوع الماضي على انتقال بيزيرا إلى صفوف شباب الأهلي، بعد مفاوضات استمرت عدة أسابيع بين الناديين.

وقال ماهر غريب، في تصريحات لإذاعة «أون سبورت إف إم»: «وصلت لنا اليوم قيمة الدفعة الأولى من صفقة انتقال خوان بيزيرا، وهي 3 ملايين دولار، أي ما يعادل 60% من القيمة النقدية للصفقة، البالغة 5 ملايين دولار».

وأضاف: «خلال ساعات سيتم صرف مستحقات اللاعبين، وأنا قلت من قبل إن المستحقات حق أصيل للاعبين، ولا يمكن مناقشة ذلك، وهذه عقود تربط اللاعبين بالنادي.. أزمة مستحقات اللاعبين صفحة وطُويت».

وتابع: «الأمر السلبي الذي لا يسعدنا هو طرح الأمر وكأن هناك تمردًا من اللاعبين، وأنهم لن يشاركوا في التدريبات إلا بعد الحصول على مستحقاتهم.. حتى وإن كانت هناك طلبات مالية للاعبين، فلا يصح أن نقول ذلك».

وأتم ماهر غريب تصريحاته قائلًا: «لماذا لم تُعلن إدارة الزمالك تأجيل تدريبات الفريق 24 ساعة؟ هناك نوعية من الأخبار تكون هناك ضرورة لنشرها، وهناك أخبار لا توجد ضرورة لنشرها.. قد نكون مقصرين في هذا الأمر، ولكن هناك تسليط للضوء على كل ما يخص الزمالك».